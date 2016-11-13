به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که این روزها با تیم فوتبال تراکتورسازی در اردوی کیش به سر می‌برد، در حالی که در خصوص این اردو صحبت می‌کرد به یکباره حرف‌هایش را به یک سمت دیگر کشاند و از «بی معرفتی‌ها و بد اخلاقی‌ها» در فوتبال گلایه کرد.

وی با بیان اینکه همه چیز در اردوی کیش خوب بوده است، گفت: همه چیز اردوی ما خوب بود. باید تشکر کنم. متاسفانه اخلاق و معرفت در فوتبال از بین رفته است ولی من جا دارد به خاطر رفتار خوب مسئولان جزیره کیش تشکر کنم. الان در ورزش ما بازیکن به منزلتان می آید، التماس و گریه می کند و بعد وقتی می رود هزار داستان دارد.

سرمربی تراکتورسازی افزود: اینها دردهایی است که باید یک روز گفت. طرف می آید گریه می کند، دو نفر را هم همراه خودش به خانه ما می آورد و می گوید که به داد من برس. همین آقایان هزار لقب به ما می چسبانند و بعد داستان جور دیگری می شود. آن هم نه یکبار، بلکه چندین بار می آیند التماس می کنند. شاهد هم هست.

قلعه نویی ادامه داد: جای تاسف است. دیگر آن معرفت و این چیزها در فوتبال ما کمرنگ شده. جالب است کسانی که به آنها زیاد کمک می کنی ... اگر بخواهم خیلی مسائل را بگویم سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی همچنین گفت: آقایان با افرادی به نام بهروز احمدی و شهاب محمدی آمدند چه خواهش‌هایی کردند. خیلی ها آمدند و چطور خواهش و تمنا می کردند. روزگار همین است. ما که اهل صدا و فیلم ضبط کردن نیستیم ولی اگر آن روزها یک دوربین بود، بد نبود!