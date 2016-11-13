زنان ایرانی پتانسیل فراوانی در زمینه های علمی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه سلحشوری با بیان این که زنان از همان توان مدیریتی و کارآفرینی در حوزه بهداشت، درمان، اقتصادی و سلامت برخوردارند که مردان از آن بهره مند هستند، پس باید همه را به یک شکل دید گفت: زنان ایرانی در زمان حاضر دارای پتانسیل ها و توانمندی های فراوانی در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند.

وی تصریح کرد: در صورتی که توانمندی مدیریتی زنان نیز دیده شود بسیاری از پتانسیل ها و استعدادهای نهفته در این قشر شکوفا می شود که به این موضوع در مجلس دهم شورای اسلامی به خوبی توجه شده است.

سلحشوری خاطرنشان کرد: بانوان مجلس دهم تمام تلاش خود را برای بکارگیری زنان در فرصت های مختلف به ویژه حوزه های مدیریتی به کار گرفته اند؛ چرا که با انتخاب بانوان در فرصت های مختلف شغلی و مدیریتی، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان در بخش های مدیریتی نیز فراهم می شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری در این دوره فرصت های مختلف برای استفاده از بانوان در پست های مدیریتی فراهم کرده است در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که انتظار ما بانوان به ویژه نمایندگان مجلس دهم این است که در دولت یازدهم از بانوان بیشتری در حوزه مدیریتی استفاده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: البته انتخاب بانوان در پست های مدیریتی به ویژه در سطح معاون رئیس جمهوری، امید بانوان را افزایش داد که امید می رود این نگاه به بانوان توانمند ایرانی هر روز بیشتر از گذشته شود.

وی در ادامه به برگزاری نخستین کنگره مالی زنان موفق ایران اشاره کرد و گفت: ما نیازمندیم که به دختران و جوانان کشورمان انگیزه بدهیم که برگزاری چنین کنگره هایی می تواند انگیزه زنان ایرانی را افزایش دهد.

سلحشوری خاطرنشان کرد: زمانی که زنان در عرصه های مختلف توانمندی خودشان را نشان می دهند، هم خودباوری به جوانان داده می شود و هم مردان ما به این باور می رسند زنان توانمندی های فراوانی دارند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریتی جدید شاهد حضور زنان توانمند کشورمان باشیم.