اصلاح ساختار مسئله اصلی ذوب آهن است/عدم واردات ریل راه نجات

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث فروش ذوب آهن و مشکلات مالی این شرکت اظهار داشت: در حال حاضر تامین اجتماعی ۶۰ درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده و در واقع می‌توان گفت که این کارخانه به صورت شبه دولتی اداره می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت به دلایلی از جمله عدم وجود بخش خصوصی قوی نسبت به واگذاری کارخانه‌های فولادی به این بخش خودداری می‌کند، افزود: از این رو دولت سعی دارد به نهادهای وابسته به دولت این دست شرکت‌ها را واگذار کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گذشته نیز متقاضیانی از دیگر کشورها و به ویژه هندوستان برای خرید ذوب آهن اعلام آمادگی کرده بودند.

وی با بیان اینکه مشکل ذوب آهن در بخش‌های ساختاری، مالی، فناوری و بهره وری است، افزود: باید توجه داشته باشیم که در دیگر کشورهای دنیا کارخانه‌های فولادی در اقتصادی‌ترین شرایط راه‌اندازی می‌شود و از آنجایی در کشور ما گاز به وفور یافت می‌شود این موضوع کمتر مورد توجه بوده است.

فولادگر با بیان اینکه استفاده از کوره بلند و احیا مستقیم در سطح دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد از فولاد دنیا به همین روش تولید می‌شود.

تکمیل پروژه های دولت تاثیری در حل بحران ذوب آهن ندارد

وی پیرامون بازسازی کارخانه ذوب آهن نیز ابراز داشت: چنانچه بخواهیم این کارحانه را بازسازی کنیم در واقع باید کارخانه‌ای جدید بسازیم و از این رو از آنجایی که این امکان وجود ندارد توسعه متوازن را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار مساله اصلی ذوب آهن است، گفت: این اصلاح ساختار باید در بخش‌های مالی، صرفه اقتصادی و فناوری انجام شود تا بتوان تاثیرات آن را شاهد باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه باید تولید فولاد در ذوب آهن از دو میلیون تن به چهار میلیون تن با روش‌های و تکنولوژی‌های روز دنیا افزایش یابد، تصریح کرد: این در حالی است که طی دو سال گذشته به دلیل رکود موجود در کشور و به ویژه در حوزه ساخت و ساز تولیدات ذوب آهن از جمله تیرآهن، میلگرد و ... روی زمین مانده بود.

فولادگر با بیان اینکه در حال حاضر نیز که دولت قصد تکمیل پروژه‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت را دارد تاثیری بر روی استفاده از محصولات ذوب آهن ندارد، اضافه کرد: در حال حاضر تنها راهکار خروج از بحران ذوب آهن تولید مناسب ریل ملی و عدم واردات ریل است.