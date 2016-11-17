رد ادعای مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال/ همه علیه یک نفر!

به گزارش خبرنگار مهر، دفاعیه مسئول نقل و انتقالات استقلال را در مورد نقدهای فراوان این روزها می‌خوانیم. با مصدوم شدن وریا غفوری در کنار ناکامی بختیار رحمانی، کنعانی زادگان، حاج محمدی، آرش افشین، زکی پور و ... انتقادها به اوج رسید تا توفیقی از خود دفاع کند. مهمترین بخش حرف‌های او را در ادامه می‌خوانید:

«بجز دو مورد که یکی جذب تیم رقیب و دیگری که ماندن در تیم شهرستانی را انتخاب کردند، تقریبا تمام خواسته هـای سرمربی محترم اجابت گردید. و این امر بدیهـی ترین اقدام باشگاه در جهت پشتیبانی و تامین خواست های سرمربی می باشد. به جرات سالمترین و شفافترین قراردادهای سالیان اخیر باشگاه استقلال به گواه مطلعین امر منعقد گردید و بارهـا تاکید شده و بازهـم تصریح می کنیم که هـیچ بند مشروطی در هـیچکدام از قرارداهای بازیکنان و کادرفنی لحاظ نشده است و فقط آپشن هـای معقول و انگیزش به نحوی در قراردادها گنجانده شده است».

دفاعیه سید پندار توفیقی اما به حرف‌های خیلی ها منافات دارد، اولین نفر محسن بزرگی است معاون حقوقی باشگاه استقلال که به خبرگزاری مهر «اینجا» گفت: « مشکلی که سر رفتن کاوه رضایی ایجاد شد باعث شد تا قرارداد این بازیکن بار دیگر بررسی شود. در این قرارداد که توسط آقای توفیقی بسته شده بود یکسری بندهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده بود که این بازیکن در صورت رسیدن به یکسری شرایط در طول فصل مبلغی به مبلغ پایه قراردادش که حدود یک میلیارد بود اضافه می‌شد.

وی ادامه داد: همینقدر باید بگویم که طبق قرارداد اگر کاوه رضایی بتواند آن شرایط را برای خودش ایجاد کند، آن موارد ویژه شامل حالش شده و باشگاه مکلف به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان می‌باشد.»

در واقع واحد حقوقی خود باشگاه استقلال حرف سید پندار توفیقی را رد کرده است. بزرگی در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرگزاری مهر گفت:«متاسفانه حالا یا به دلیل کمبود وقت و یا به هر دلیل دیگری این اتفاق در هنگام عقد قرارداد با بازیکنان استقلال نیفتاد. اما بر اساس مصوبه هیات مدیره، از این به بعد همه قراردادهای باشگاه استقلال که قرارداد بازیکنان هم شامل آن می شود باید قبل از نهایی شدن و به امضا رسیدن مورد بررسی حقوقی هم قرار گیرد.»

هیات مدیره ای که دستور داده که واحد حقوقی باشگاه قراردادها را بازبینی کند، قاعدتا از همه موارد قرارداد راضی نیست و این دومین تضاد در نگارش دفاعیه مسئول نقل و انتقالات است با معاون حقوقی باشگاه.

حتی منصوریان هم در جمع خبرنگاران برخلاف ادعای توفیقی که می گوید هیچ بندی در قراردادها نیست« اینجا» گفت: «بندی که در قرارداد کاوه هست در قرارداد ۹ بازیکن دیگر استقلال هم هست و اگر پول آنها پرداخت نشود می توانند بروند» البته منصوریان پس از این مصاحبه سعی کرد آن را بچرخاند اما چنین گفته قرص و محکمی در جمع خبرنگاران را نمی توان ندید گرفت.

توفیقی در بخشی از حرف هایش مدعی شده که «جرات سالم‌ترین و شفاف‌ترین قراردادهای سالیان اخیر باشگاه استقلال به گواه مطلعین امر منعقد گردید» اما سیدرضا افتخاری در روز دوشنبه قبل از دربی اعلام کرد: «قراردادهای بسته شده در استقلال عجولانه بوده و بار سنگین مالی به دوش باشگاه گذاشته است. البته باید در این خصوص فکری کرد، اما الان زمان آن نیست.»

انتقاد مدیر عامل بعد ها هم تکرار شد و او قرارداد با پروپئیچ را رسما در تاریخ ۲۱ آبان «ترکمنچای» دانست! حتی وزیر پیشین ورزش و جوانان هم به شدت به نقل و انتقالات استقلال نعترض بود و با استقلال سرشاخ شد و افشارزاده را به خاطر همین نقل و انتقالات شفاف«! » از کار برکنار کرد.

در واقع باید گفت همه مسئولان علیه توفیقی و این ادعا حرف زده اند و هنوز رسانه ها ورود آنچنانی به این ماجرا نداشته اند و بیشتر آنها که از توفیقی انتقاد کرده اند مسئولان رسمی باشگاه و البته وزارت ورزش هستند.