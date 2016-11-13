محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز مجلس شورای اسلامی موافقت‌نامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و ۲۹ ماده را به تصویب رساند و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران صد و ششمین کشوری شد که در مجلسش عضویت در این کنوانسیون به تصویب رسیده است.

مجابی افزود: با توجه به اهمیت موضوع تغییرات اقلیم این موضوع حائز اهمیت بود که توسط کشورها اجلاس پاریس برگزار شد و دولت‌های کشورها تعهداتی که در این کنوانسیون آورده شده را آماده کردند و بر این اساس باید حتما مجالس دولت‌ها نیز توافقنامه را تصویب کنند.

وی ادامه داد:‌ آنچه در این کنوانسیون از اهمیت بالایی برخوردار بود این است که کشورهای توسعه یافته مسئولیت دارند منابع مالی کشورهای در حال توسعه را تامین کنند و همچنین در این تفاهمنامه آورده شده که تمامی کشورهای عضو باید گزارش‌های خود را ارائه بدهند و کشورهای توسعه یافته موظفند فناوری‌های مختلف را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند که به آنها کمک شود مشکلاتشان را حل کنند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست تصریح کرد: آنچه که به عنوان هدف این موافقتنامه مطرح شده در ماده ۲ این توافقنامه آمده است که تقویت واکنش جهانی نسبت به خطر تغییرات آب و هوا و همین طور تلاش برای توسعه پایدار و ریشه کن کردن فقر است.

مجابی تصریح کرد: اهمیت اصلی به نگهداری افزایش دمای میانگین جهانی به زیر دو درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی است و دنبال کردن این که افزایش دما به یک و نیم درجه بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی محدود شود که انشاءالله کشورهای جهان با میثاقی که در این حوزه دارند بتوانند در این مسیر حرکت کنند.

وی درباره اهمیت تصویب این توافقنامه در مجلس توضیح داد: مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی از دو منظر ملی و بین‌المللی قابل توجه است. از منظر ملی با توجه به تاکیدی که مقام معظم رهبری در حوزه انرژی داشتند و این حوزه را دنبال می‌کردند این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در مسیر سیاست‌های ابلاغی انرژی توسط مقام معظم رهبری است و همین طور در مسیر ماده ۱۵ سیاست‌های کلی محیط زیست در حوزه محیط زیست است که به تعاملات بین‌المللی پرداخته است بنابراین از نظر ملی برای ما حائز اهمیت است که ما مقید به این موضوع هستیم.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست ادامه داد: از جایگاه بین‌المللی هم توجه ایران به حوزه محیط زیست را برای جامعه جهانی بسیار روشن می‌کند و با توجه به این که اولین نشست مهم توافقنامه پاریس در مراکش برگزار می‌شود تصویب مجلس شورای اسلامی در این زمان با ارزش اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت که نشان از توجه مجلس به حوزه محیط زیست دارد.

مجابی در خصوص این که با تصویب این توافقنامه در مجلس چه شرایطی پیش روی کشور خواهد بود گفت: مهم‌ترینش این است که می‌توانیم از صندوق موضوع توافقنامه استفاده کنیم و همین طور از تمامی فناوری‌هایی که در حوزه کاهش گازهای گلخانه‌ای باشد نیز می‌توانیم استفاده کنیم.

به گزارش مهر، کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاریس یا COP21 از ۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در شهر پاریس برگزار شد. این کنفرانس بیست‌ویکمین کنفرانس سالانهٔ طرف‌های معاهدهٔ کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۲ و یازدهمین ملاقات پیمان کیوتو تاکنون بود. هدف اصلی این کنفرانس به دست آوردن یک توافق‌نامه و قراردادی جهانی برای تغییرات اخیر آب‌وهوایی با حضور تمام ملتهای جهان عنوان شده است.