دانشجويان كرجي مقابل سفارت واتيكان تجمع كردند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين دانشجويان با انتشار بيانيه اي سخنان پاپ را اظهارات ديكته شده سياستمداران غربي دانسته و عنوان كرده اند سخنان پاپ نشانه نا آگاهي و عدم شناخت وي از دين اسلام است.

در اين بيانيه آمده است: سخناني كه از سوي پاپ عليه دين اسلام عنوان شده از يك رهبر مذهبي بعيد است و اين سخنان با دين مبين اسلام كاملا مغايرت دارد.

در ادامه عنوان شده است : از بالاترين مقام كاتوليك جهان انتظارات فراواني وجود دارد و وي نبايد با بي تدبيري منجر به اختلافات بين مذاهب شود.

اين دانشجويان در پايان تجمع خود خواهان پاسخگويي پاپ نسبت به سخنان توهين آميزش كه خطاب به بخش عظيمي از جهان بشريت است، شده اند.

آنها همچنين با پخش اعلاميه عامل كشته شدن بسياري از مردم مسلمان و غيرمسلمان جهان را سياست هاي غلط آمريكا دانستند و شيطان بزرگ را عامل تمام جنايات ها به خصوص در چند سال اخير دانستند.