شيراك با اظهارات اخيرش ضربه بزرگي به آمريكا و انگليس وارد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه آمريكايي در تحليلي در مورد اظهارات روز گذشته "ژاك شيراك" مبني بر اينكه وي تمايلي براي اعمال تحريم عليه ايران ندارد، نوشت : اظهارات شيراك كه يك فاصله و جدايي بالقوه از دولت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بود، در زماني صورت گرفت كه بوش آماده مي شد تا امروز در مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنراني كند و در واقع اين سخنراني بخشي از تشديد حركت آمريكا براي استحكام تحريم هاي بين المللي عليه ايران بود.

" گلن كسلر" و " مايكل آبرامويتس" نويسندگان اين تحليل خاطر نشان مي كنند : اما برخي مقامهاي آمريكايي اظهارات شيراك را كم اهميت تلقي كردند و گفتند كه نقاط روشن كمي بين مواضع آمريكا و فرانسه وجود دارد. اما برخي هم گفتند كه اين اظهارات آنها را متعجب كرد و آنها را بر آن داشت تا به دنبال توضيحات فرانسه در نشستهاي روز سه شنبه باشند.

در ادامه اين تحليل آمده است : بوش در نظر دارد تا در سخنراني امروز خود موضعي را نسبت به ايران اتخاذ كند كه نسبت به 4 سال گذشته در هنگام بحث در مورد حمله به عراق آرام تر است.به گفته مقامهاي آگاه، ايران محور سخنراني بوش نخواهد بود.

واشنگتن پست مي افزايد: اظهارات شيراك نشان داد كه مانع بالقوه ديگري براي بوش وجود دارد. از سوي ديگر، اهرم آمريكا به علت ادامه جنگ در عراق تضعيف شده است و ديپلماتها ترديد دارند كه موضوع سخنراني بوش - برقراري آزادي و دموكراسي در خاورميانه - از اهميت زيادي درجلب حمايت كشورها از بوش برخوردار باشد.

" زبيگينو برژينسكي" يكي از مشاوران امنيت ملي در دولت كارتر گفت : "اگر بوش گفتگوي تشويق كننده ديگري را در مورد ايجاد دموكراسي در خاورميانه ايراد كند، با توجه به مشاركت آمريكا در عراق و نبود مشاركت آن در بهبود طرح صلح اسرائيل و فلسطينيها، خود را به خطر مي اندازد و مخاطبان خود را از دست خواهد داد."

برژينسكي خاطرنشان كرد :" اين سخنراني يك چالش مهم است، و اگر وي به گونه اي هوشمندانه ايفاي نقش كند مي تواند تاحدي چيزهاي از دست رفته را دوباره به دست آورد."

مشاور امنيت ملي در دولت كارتر افزود :" به بوش پيشنهاد خواهد شد كه آهنگ ميانه رويي را اتخاذ كند. وي اميدوار است كه " محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران را به انزوا بكشاند ، اما اگر آهنگ متخاصمي را اتخاذ كند و همچنين تهديد كند ، براي احمدي نژاد، به انزوا كشاندن وي كار آساني است."

در ادامه اين تحليل آمده است : اما مقامهاي آمريكايي تلاش مي كنند تا بر بخش دوم اظهارات شيراك كه خواستارتعليق غني سازي اورانيوم ايران شد، تمركز كنند تا بگويند كه وي مفاد توافق را تغيير نمي دهد. يك مقام آمريكايي ناشناس گفت كه وي فكر نمي كند، شيراك از آمريكا بخواهد تا با ايرانيها پيش از متوقف كردن برنامه هسته اي خود، پاي ميز مذاكره بنشيند.

"نايل گاردينر" يك كارشناس سياست خارجي در بنياد هريتج خاطر نشان كرد : اظهارات شيراك براي تلاشهاي آمريكا در جهت جلب حمايت بين المللي از اعمال تحريم ايران بسيار مضر بود.

وي تصريح كرد :" اين اظهارات به طور كلي احتمال يك قطعنامه شوراي امنيت را كاهش مي دهد. فرانسه مي خواهد با تحميل تحريمهاي اروپا مبارزه كند كه مسلما يك ضربه بزرگ به آمريكا و انگليس است."