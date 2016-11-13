۱۷۰۰ زائر اربعین از شاهرود اعزام شدند/ استقرار موکب در کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی خدمات سفر به میزبانی فرمانداری شاهرود با بیان اینکه موکب این شهرستان هم اکنون در کربلا مستقر شده است، ابراز داشت: ۸۲تن کالا به همراه دو دستگاه کامیون به نام موکب مصباح الهدی هفته گذشته به کربلا اعزام شد و این موکب به مدت ۱۰ روز وظیفه اسکان و پذیرایی از ۱۵ هزار زائر در سه وعده غذایی را به عهده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مرز چذابه به عنوان مرز خروجی برای استان سمنان در نظر گرفته شده است، افزود: از طریق سامانه سماح چهار هزار و ۳۸۰نفر برای اعزام به کربلا ثبت نام شده اند که از این تعداد بیشترین سهم با میزان یک هزار و ۷۲۴ زائر به شهرستان شاهرود تعلق دارد.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه در آستانه ایام اربعین حسینی ستاد تسهیل سفر شاهرود آماده پذیرایی از زائران است، ابراز داشت: موقعیت شاهرود به علت قرار گرفتن در بین دو حرم علی بن موسی الرضا(ع) و حرم حضرت معصومه(س) به عنوان بین الحرمین شناخته شده و این مهم می طلبد تا با بسیج شدن دستگاه های اجرایی بتوانیم پذیرای زائران اربعین حسینی نیز باشیم.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: برای انجام خدمات رسانی بهتر و بیشتر لازم است تا ادارات ذی ربط با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات مانند نمازخانه های مدارس، بازرسی جایگاه های سوخت و تامین سوخت مورد نظر زائران، فعال بودن خودپردازها، نظارت بر نظافت شهری و بهداشت پارک ها نسبت به پذیرایی از زائران در ایام اربعین تمام همت و توان خود را به کار بندند.

وی افزود: با توجه به اینکه مسافران این ایام زائران امام هشتم(ع) هستند لذا بیمارستان ها و مراکز درمانی باید با همکاری دستگاه های اجرایی مسافرانی که در طول سفر دچار حادثه شده اند را به صورت موقت اسکان دهند و باتوجه به برودت هوا در این ایام سیستم گرمایشی مراکز اسکان حتما مورد بازرسی قرار گیرد.

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود تصریح کرد: همچنین سایر نهادها نیز خود را برای تدارکات بهتر این ایام مهیا کنند تا بتوانیم به بهترین شیوه پذیرای زائران علی بن موسی الرضا(ع) باشیم.