شهرام ناظري استاد آوازموسيقي سنتي در گفتگو با مهر ضمن اظهار نارضايتي ازشرايط اجراي كنسرت گروه " كابوكي"، مشكل عمده در برگزاري اين كنسرت را نبود محل وفضاي مناسب دانست وگفت : حدود دو يا سه سالي بود كه قصد داشتم همراه با گروه "كابوكي" كنسرت بدهم اما هر بار نگران كم وكيف برگزاري اين كنسرت بودم ولي در نهايت به برگزاري اين كنسرت در ورزشگاه انقلاب رضايت دادم كه متاسفانه به دليل عدم وجود فضاي منا سب براي اجراي كنسرت ونبود امكانات لازم آنچه را كه ما ومخاطبين مي خواستيم اتفاق نيفتاد.

ناظري در انتقاد به اهمال مسولان در سالن سازي براي اجراي برنامه هاي فرهنگي گفت : طبيعتا دوست دارم در فضايي مناسب با امكانات ويژه براي برگزاري كنسرت برنامه اجرا كنم اما متاسفانه براي برگزاري يك كنسرت آنقدر با مشكلات متعدد مواجه هستيم كه ديگر تمركزي روي سالن وفضاي برگزاري كنسرت نداريم ، نبود سالن و مكان مناسب اجرا نكته اي است كه در طول 27 سال پس از انقلاب به كرات و به زبان هاي مختلف همه گفته اند ولي هيچ مسئولي پاسخگوي آن نبوده و نيست.

وي ادامه داد: بنابراين به نظر مي رسد تنها راه ممكن منصرف شدن از اجراي كنسرت است چون عملكرد مسئولان به گونه اي بوده كه گمان مي كنم دست اندر كاران امور فرهنگي حرف هنرمندان را متوجه نمي شوند؛يا به عبارت بهتر،حرف همديگر را متوجه نمي شوند.

شهرام ناظري درباره احتمال اجراي مجدد اين كنسرت گفت:بنا بردرخواستهاي بسيار درنظردارم به خاطر تمام كساني كه علاقه مند هستند؛ اجرايي ديگر داشته باشيم اما اگر قرار باشد به آن شكلي كه در ورزشگاه تنيس اجرا شد اجرا كنيم ترجيح مي دهم كنسرت اجرا نشود البته ناگفته نماند كه اين نوع فرم اجرا با تمام مسائل وشرايطي كه در آن زندگي مي كنيم همخواني دارد.

لازم به توضيح است كه شهرام ناظري قصد دارد درزمينه مسائل و مشكلات اين كنسرت ، به سوالات و انتقادات مطرح شده در جمع خبرنگاران پاسخ دهد.