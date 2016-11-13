شرایط آب و هوا و زمین علیه ایران است/ تیم ملی به فرد وابسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاری فرد در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در مالزی در رابطه با آخرین شرایط این تیم پیش از جدال برابر سوریه گفت: ما چند روز زودتر به مالزی آمدیم و در بازی دوستانه ای هم که داشتیم توانستیم کمی بیشتر با شرایط آب و هوا و زمین آشنا شویم.

وی افزود: شرایط جوی مالزی طوری است که باران های زیادی می بارد که این مساله قابل پیش بینی نیست. البته شرایط زمین های مالزی هم چندان مطلوب نیست اما با این وجود ما آماده ایم تا سه امتیاز حساس بازی با سوریه را بگیریم و امیدوارم بتوانیم با تلاش بازیکنان با کسب پیروزی یک گام دیگر برای صعود به جام جهانی برداریم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با اینکه بازی‌های تیم های ملی ایران و سوریه در سال های اخیر به تساوی انجامیده، اضافه کرد: هر زمان شرایط خاص خودش را دارد اما تا الان نشان دادیم تیم خوب و جنگنده ای هستیم و در هر شرایطی تیم ما تمام تلاشش را می‌کند تا امتیاز لازم را بگیرد امیدوارم در روز بازی با سوریه هم بتوانیم برنده بازی باشیم و به اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده توجهی نداریم. هدفمان قطعا کسب 3 امتیاز است و به غیر از پیروزی به مساله دیگری فکر نمی‌کنیم.

انصاری فرد اضافه کرد: شرایط آب و هوا و زمین علیه تیم ما است و این مسائل حریف ما نیز محسوب می‌شود.

وی در پایان در رابطه با غیبت قوچان نژاد و آزمون تصریح کرد: مهم کسب سه امتیاز است و تیم ملی وابسته به هیچ بازیکنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای انتخابی جام جهانی روز سه شنبه در مالزی به مصاف سوریه خواهد رفت.