استفاده از آمبولانس هاي دوران جنگ تحميلي در عمليات امداد و نجات

رئيس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر ، از نبود امكانات و تجهيزات مناسب امداد رساني به ويژه در بخش تهيه آمبولانس هاي پيشرفته امدادي ابراز نگراني كرد و گفت: آمبولانس هاي موجود در هلال احمر قابليت مناسبي براي حضور در عمليات امداد و نجات و بهره گيري از آنها براي انتقال بيماران به بيمارستان ندارد و بايد براي تامين بودجه خريد آمبولانس هاي نو و پيشرفته از سوي دولت اقدامات موثري صورت گيرد.

منصور آقانصير با اشاره به گسترش جاده ها در كشور و لزوم به كارگيري از توان امدادي هلال احمر در امداد و نجات جاده اي ، تصريح كرد: جوابگويي مناسب به امداد و نجات جاده اي مستلزم خريد حداقل 500 دستگاه آمبولانس پيشرفته در كشور بوده و بايد آمبولانس هاي موجود كنار گذاشته شود.

وي با بيان اينكه در سال جاري اعتباري براي خريد آمبولانس در بودجه هلال احمر لحاظ نشده است ، اظهار داشت: با توجه به اينكه ايران يكي از 5 كشور حادثه خيز در دنيا است اما جاي تعجب است كه نسبت به خريد تجهيزات و امكانات امداد و نجات از سوي برخي مسئولان بي توجهي صورت مي گيرد.

همچنين ، معاون عمليات سازمان امداد و نجات نيز در رابطه با آخرين مرحله خريد آمبولانس امدادي هلال احمر در كشور ، يادآور شد: در سال 80 ، تعداد 140 دستگاه آمبولانس و 80 وانت بار خريداري شد كه با وجود آمبولانس هاي بسيار فرسوده و غير قابل استفاده در كشور ، اين رقم بسيار ناچيز بوده و پاسخگوي نياز امداد و نجات جاده اي كشور در مواقع بروز حوادث نيست.

دكتر عليرضا پرند اظهار اميدواري كرد: با توجه به تاكيد دولت نهم نسبت به تجهيز بخش امداد و نجات هلال احمر به امكانات و تجهيزات پيشرفته، انتظار مي رود كه توسعه چشمگيري در اين بخش صورت گيرد.