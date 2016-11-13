حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت کشتی‌گیران همدانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی آزاد نونهالان اظهار داشت: اردوی تدارکاتی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان برای شرکت در مسابقات روز جهانی کودک که از امروز به مدت یک هفته در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: محمدامین لرستانی از اسدآباد، حسین رسولی از فامنین و فردین طالبی از نهاوند سه کشتی‌گیر خوب استان به مربیگری محمد سهرابی مربی باتجربه و شایسته فامنینی به اردوی تدارکاتی تیم ملی آزاد نونهالان دعوت شدند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به صعود کوهنوردان نهاوندی به قله چهل نابالغان گفت: کوهنوردان نهاوندی به قله چهل نابالغان صعود کردند.

چاروسایی عنوان کرد: اعضا صعودکننده مجید شهبازی، امیر جلالوند، عرفانی، ضیافر، عباسی، پویا، کرد، بانوان نرگسی و قیاسوند به سرپرستی فرزاد کرد و جلوداری میثم عرفانی و محسن حصیری و عقب داری امین ضیافر و سرپرستی برنامه امیر میری بودند.

وی با اشاره به نتایج همدان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور بیان کرد: تیم پاس همدان مقابل کارا شیراز با تساوی یک‌بریک ۱۶ امتیازی شد و در رتبه چهارم جدول رده‌بندی گروه سوم لیگ دسته دو فوتبال کشور باقی ماند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: شهرداری همدان نیز ۲ بر یک برابر حریف تهرانی خود نیرویی زمینی تن به شکست داد و به رتبه هفتم جدول رده‌بندی گروه سوم لیگ دسته دوم فوتبال سقوط کرد.