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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۵۳

به مدت سه ماه

دختران حوزه علميه لاهور آموزش زبان فارسي مي بينند

اولين دوره آموزش زبان فارسي در بخش دختران حوزه علميه خديجةالكبري شهر لاهور پاكستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با توجه به درخواست علامه موسي بيگ نجفي رئيس حوزه علميه خديجه الكبري (اهل تشيع) بخش دختران لاهور و با همكاري خانه فرهنگ ايران در لاهور اولين كلاس آموزش زبان فارسي سطح مقدماتي يك ، در اين مركز از تاريخ شهريور ماه آغاز شد و تا نيمه آذر ماه خواهد داشت. 

رئيس حوزه علميه خديجه الكبري هدف از برگزاري دوره آموزش زبان فارسي را آشنايي طلاب اين حوزه به زبان فارسي عنوان كرده است . در اين دوره كه جلد اول كتاب " گلشن فارسي " تدريس مي شود افزون بر 50 نفر فارسي آموز شركت دارند.

اين دوره به مدت سه ماه در روزهاي  شنبه، دوشنبه و پنجشنبه با حضور استاد ساجده بخاري از فارغ التحصيلان جامعه الزهرا قم برگزار مي شود.
       

کد مطلب 382315

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