دختران حوزه علميه لاهور آموزش زبان فارسي مي بينند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با توجه به درخواست علامه موسي بيگ نجفي رئيس حوزه علميه خديجه الكبري (اهل تشيع) بخش دختران لاهور و با همكاري خانه فرهنگ ايران در لاهور اولين كلاس آموزش زبان فارسي سطح مقدماتي يك ، در اين مركز از تاريخ شهريور ماه آغاز شد و تا نيمه آذر ماه خواهد داشت.

رئيس حوزه علميه خديجه الكبري هدف از برگزاري دوره آموزش زبان فارسي را آشنايي طلاب اين حوزه به زبان فارسي عنوان كرده است . در اين دوره كه جلد اول كتاب " گلشن فارسي " تدريس مي شود افزون بر 50 نفر فارسي آموز شركت دارند.

اين دوره به مدت سه ماه در روزهاي شنبه، دوشنبه و پنجشنبه با حضور استاد ساجده بخاري از فارغ التحصيلان جامعه الزهرا قم برگزار مي شود.

