شهرداری سمنان در تامین گل خودکفا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان، حسین موسوی با اشاره به اینکه شهرداری سمنان تاکنون فاقد گلخانه مکانیزه بوده و گل و گیاهان مورد نیاز خود را از شهرهای پاکدشت، کرج و شهرهای شمالی کشور تامین می کرده است، افزود: خریداری این گیاهان سالانه هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد ریال برای ما در بر داشت.

وی افزود: پس از بازدید اخیری که به صورت مشترک به همراه شهردار محلات و رئیس شورای این شهر از باغ ها و گلخانه های مجهز اراک انجام گرفت مقرر شد یکی از تولیدکنندگان عمده این شهر اقدام به ساخت گلخانه مکانیزه در شهر سمنان با مشارکت شهرداری کند.

به گفته شهردار سمنان به دلیل مساعد تر بودن آب و هوا و خاک در شهر درجزین قرار شد این گلخانه مکانیزه در دو قطعه پنج هزار متر مربعی در شهرک گلخانه ای درجزین ایجاد شود.

موسوی با بیان اینکه واگذاری این قطعات با مساعدت و همکاری اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان انجام می شود، بیان داشت: با احداث این گلخانه مجهز و به روز، گل و گیاهان مورد نیاز شهرداری سمنان و ۱۹ شهر دیگر استان با قیمت مناسب تر و کیفیت بالاتر تامین خواهد شد.