سخنراني امروز روساي جمهوري ايران و آمريكا از مهمترين عناوين رسانه هاي آلماني زبان است

روزنامه تاگس اشپيگل نوشت : اگرچه " محمود احمدي نژاد " رئيس جمهوري ايران و "جرج بوش" همتاي آمريكايي وي در يك روز در مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنراني مي كنند، اما كاملاً قطعي است كه اين دو رئيس جمهوري، يكديگر را نخواهند ديد .

روزنامه دي ولت نيز در اين باره تصريح كرد : سخنراني روساي جمهوري ايران و آمريكا در يك روز آن هم در يك مكان اتفاق جالب توجهي است ، حتي اگر اين دومقام ملاقاتي با يكديگر نداشته باشند .

روزنامه سوئيسي باسلر هم نوشت : سخنراني روساي جمهوري ايران و آمريكا پس از " كوفي عنان " دبيركل سازمان ملل متحد مي تواند حاكي از اهميت سخنراني اين دو مقام باشد .

خبرگزاري آلمان نيز گزارش داد : عنان در حالي براي آخرين بار مجمع عمومي سازمان ملل متحد را افتتاح مي كند كه قرار است سخنرانان بعدي اين نشست روساي جمهوري ايران و آمريكا باشند .

روزنامه اتريشي استاندارد نوشت : در حالي كه موضوع هسته اي ايران و مخالفتهاي آمريكا در اين زمينه به روزهاي پر تنش خود رسيده روساي جمهوري دو كشور قرار است در يك روز و تنها با چند ساعت اختلاف زمان به ايراد سخنراني بپردازند .

روزنامه فرانكفورترآلگماينه نيز تصريح كرد : انجام سخنراني بوش و احمدي نژاد در يك روز مي تواند نقطه عطف نشست مجمع عمومي سازمان ملل باشد .

روزنامه اتريشي كورير نوشت : احمدي نژاد و بوش درحالي از سخنرانان اولين روز نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد هستند كه تاكنون بارها عليه يكديگر سخناني را بيان كرده اند .

بر اساس گزارشهاي رسيده رئيس جمهوري آمريكا قرار است در نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك درباره اوضاع عراق ، برنامه هسته اي ايران و دموكراسي در خاورميانه سخنراني كند.

رويترز گزارش داد : انتظارمي رود، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران نيز كه قراراست امروز طبق برنامه درنشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنراني كند، از حق ايران در داشتن برنامه هسته اي صلح آميز دفاع كند.