رضایت ازعملکرد دولت درخراسان رضوی۶ درصدبالاتراز میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح یکشنبه در نشست خبری فرمانداران که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به برخی از خواستههای مردم از دولت تدبیر وامید اظهار کرد: حل مشکلات مسکن، رفع مسائل معیشتی، ایجاد اشتغال و رسیدگی به مسائل جوانان از جمله بزرگترین خواستههای مردم از دولت یازدهم است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۱ درصد مردم از عملکرد دولت تدبیر وامید ابراز رضایت کردهاند و این میزان در استان خراسان رضوی ۶ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: ۵۴ درصد مردم از عملکرد دولت به طور نسبی اطلاع دارند و ۴۲درصد ابراز بیاطلاعی کردند.
معاون اجتماعی و سیاسی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مردم از عملکرد سیاسی دولت یازدهم به میزان خوبی رضایت دارند، گفت: رابطه دولت با مردم، بهبود روابط با سایر کشورها، پرونده هستهای و بهبود جایگاه ایران در نظام بین الملل از جمله شاخصهایی است که بین ۷۲ تا ۷۷ درصد مردم از آنها ابراز رضایت کردند.
وی در رابطه با رضایت اجتماعی مردم از دولت یازدهم تصریح کرد: شاخصهای بیمه سلامت، وضعیت دارو و درمان، امید و آرامش، احترام به اقوام، اجرای قانون و مبارزه با اعتیاد مورد سنجش قرار گرفته است که بین ۵۲در صد در رابطه با مبارزه با اعتیاد و تا ۸۴ درصد در رابطه با احترام به اقوام مردم به این شاخصهها ابراز رضایت کردند.
حسینی رضایت اقتصادی مردم را نیز مناسب ارزیابی و عنوان کرد: شاخصهایی مانند اصلاح نظام بانکی، برخورد با فیشهای حقوقی، حمایت از اقشار محروم و مهارگرانی و مبارزه با فساد مورد سنجش قرار گرفته است که نتایج رضایت مندی مردم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را نشان میدهد.
وی رضایتمندی مردم را از مسئله امنیت ۹۳ درصد بیان واظهار کرد: در بخش فرهنگی و علمی نیز دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی با ۸۳درصد، پیشرفت علمی با ۷۸ درصد ، رابطه دولت با مراجع تقلید با ۶۸درصد ، چاپ و نشر کتاب با ۴/۶۷درصد رضایتمندی مردم از اقدامات دولت مواجه بوده است.
معاون اجتماعی و سیاسی استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در مجموع رضایت از عملکرد دولت با نظر موافق ۶۱درصد مردم روبرو بوده است، همچنین در خصوص عملکرد دولت تدبیر وامید در خراسان رضوی در بخش مواضع دولت در انرژی هستهای ۷درصد، ارتقاء موقعیت ایران در نظام جهانی ۹درصد، نگاه دولت به اقوام و همگرایی قومی ۱۷درصد، احساس امنیت ۵درصد ، دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی ۱۵درصد و عملکرد کلی دولت ۶درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده است.
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