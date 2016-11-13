شاهرود آماده میزبانی از زائران حرم رضوی است/ مدارس تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسنی ظهر یک شنبه در نشست هماهنگی خدمات سفر شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه حضور مسافران زیارتی طی دهه آخر صفر در این شهرستان به اوج خود می رسد، ابراز داشت: باید همه دستگاه های اجرایی نسبت به پذیرایی زائران تمام همت و تلاش خود را به کار بندند لذا امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی باشیم.

وی افزود: در گام نخست باید دستگاه های اجرایی شهرستان و اعضای ستاد تسهیلات خدمات سفر شهرستان، فهرستی از ظرفیت مراکز اقامتی و مهمانسراهای خود را اعلام کنند تا اداره میراث فرهنگی بتواند در صورت لزوم مسافران را اسکان دهد.

مدارس تجهیز شدند

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود، همچنین گفت: با توجه به افزایش تردد در مسیر مشهد مقدس طی ایام پایانی ماه صفر، این اهتمام باید از سوی اداره آموزش پرورش شاهرود و بسطام برای تجهیز کلاس و اسکان زائران وجود داشته باشد که مانند سال های گذشته زائران را در کلاس هایی که به تازگی تجهیز نیز شده اند، اسکان دهیم.

حسنی با بیان اینکه ۴۵ سوئیت برای ارائه خدمات رفاهی به مسافران منظور شده است، اظهار داشت: آموزش و پرورش با تجهیز مدارس و نمازخانه ها در این ایام تلاش خود را برای اسکان حداکثری زائران به کار می بندد.

وی همچنین از شرکت پخش فراورده های نفتی خواست تا برای تامین سوخت در موارد بحران تمهیدات لازم را اتخاد کند و بیان داشت: شرکت پایانه های مسافری شاهرود نسبت به افزایش ناوگان اتوبوس برای زمان بحران تدارک لازم را پیش بینی و امداد رسانی برای خودروهای عبوری که طی مسیر در جاده دچار حادثه یا نقص می شود را در برنامه خود قرار دهد.

دبیر ستاد تسهیلات سفر شاهرود خطاب به اعضای ستاد افزود: جانمایی برپایی ایستگاه‌های صلواتی در طول مسیر با مشورت و نظارت واحدهای مربوط صورت گیرد چرا که افرادی که در این ایام نذر دارند در بهترین نقطه های شهر بتوانند آن را در اختیاز زائران قرار دهند.

آماده باش نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت و کنترل جاده ها

جانشین فرمانده نیروی انتظامی شاهرود نیز در این جلسه با اشاره به آمادگی کامل نیروی انتظامی در بحث ترافیک جاده ای و اصلاح نقاط حادثه خیز برای تسهیل در تردد مسافران، گفت:

علی ربیعی همچنین بیان داشت: با تلاش سازمان حمل و نقل و پایانه های شاهرود، ناوگان حمل و نقل نیز برای جلب رضایت بیشتر مسافران از طریق سامانه پیام کوتاه نظرات مسافران را دریافت و آنها را در راستای ارتقای عملکرد سازمان پایانه ها به کار می بنند.

وی همچنین گفت ۲۰ دستگاه اتوبوس و چهار مینی‌بوس برای مسافران اربعین و دو دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران شاهرودی به مرز چذابه تدارک دیده شده که به لحاظ جابجایی مناسب مسافران خوشبختانه تا کنون مشکلی گزارش نشده و که این اتوبوس ها به صورت مدام در رفت و آمد هستند.

تشدید بازرسی از واحدهای صنفی طی مسیر عبوری زائران و همچنین نظارت بر عملکرد واحدهایی مانند نانوایی ها و تعمیرگاه ها در راستای ارائه خدمات رفاهی به مسافران از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

چهار پایگاه شهری و ۱۴ پایگاه جاده ای با استقرار در حاشیه محورهای مواصلاتی شهرستان شاهرود برای خدمات رسانی به مسافران ساماندهی شده اند.