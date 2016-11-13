نجف میزبان خیل عزاداران اربعین حسینی(ع) است/ مشکل اسکان زائران

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها- مهدی بخشی سورکی: در کمتر از ده روز مانده به اربعین حسینی، زائران اباعبدالله الحسین ( ع) از همه جا خود را به نجف اشرف می‌رسانند تا در روزهای منتهی به اربعین سالار شهیدان مسیر نجف به کربلای را طی طریق کنند.

شهر نجف این روزها میزبان خیل زائران حسینی(ع) است و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر امام علی(ع) مملو از جمعیت زائر است و به همین دلیل در خیابان‌های اطراف حرم محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده و زائران مجبور هستند مسافتی را پیاده بروند.

سیطره‌هایی در کوچه‌های منتهی به حرم امام علی(ع) وظیفه بازرسی و کنترل زائران و وسایل آن‌ها را بر عهده دارند و از مرکز شهر تا حرم مطهر حداقل ۳ سیطره بازرسی به چشم می‌خورد و زائران نیز با مأموران امنیتی همکاری مناسبی داشته و با صبر و بردباری منتظر انجام مأموریت آنها می‌شوند.

در میان جمعیت، زائرانی از کشورهای مختلف دیده می‌شوند که اغلب آنها به صورت گروهی و کاروانی وارد نجف شدند تا در مراسم پیاده روی اربعین حسینی(ع) شرکت کنند و بیشتر آنها برای اینکه یکدیگر را در میان انبوه جمعیت گم نکنند نشانه‌هایی همچون پرچم کشورشان و یا رنگ خاصی که اسم کاروانشان بر روی آن نوشته شده با خود به همراه دارند.

تا نیمه‌های شب صحن‌های مختلف حرم امام علی(ع) شاهد عزاداری جمعی زائران است که بیشتر آنها ایرانی هستند و حال و هوای این شب‌های حرم اول امام شیعیان وصف نشدنی است.

نزدیک شدن به ضریح مطهر امام علی(ع) به سختی ممکن است

تعداد زائران به قدری است که نزدیک شدن به ضریح مطهر امام علی(ع) به سختی ممکن است و این شرایط در اغلب ساعات روز و شب برقرار است.

نظافت شهر نجف نسبت به سال‌های گذشته کمی بهتر شده است هر چند که تحول آنچنانی در این شهر دیده نمی‌شود.

بسیاری از نجفی‌ها نیز زائران را به خانه‌های خود دعوت کرده و از آنان در خانه‌هایشان پذیرایی می‌کنند

موکب‌های مختلف مردمی و هیئت‌های مذهبی نجف، در مسیرهای منتهی به حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) با برپایی چادرهایی غذای نذری توزیع و امکان اسکان زائرن را نیز فراهم می‌کنند و برخی از زائران نیز در اطراف درهای ورودی حرم مطهر امام علی(ع) شب را به صبح می‌رسانند.

تعدادی از شیعیان لندن و برخی دیگر از کشورها از جمله امارات و بحرین و ترکیه نیز که هر ساله در این مراسم حضور پیدا می‌کنند در نجف اشرف حضور دارند که عنوان می‌کردند در حال آماده سازی موکب برای خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) هستند.

هتل‌ها و مراکز اقامتی نجف پر است و قیمت‌های اسکان در این هتل نیز تقریباً دو برابر زمان عادی شده است و متأسفانه در این زمینه نظارت کافی صورت نمی‌گیرد.

بسیاری از نجفی‌ها نیز زائران را به خانه‌های خود دعوت کرده و از آنان در خانه‌هایشان پذیرایی می‌کنند.

عتبه علوی نیز مکان‌هایی در اطراف حرم مطهر و در بخشی از صحن جدیدالحداث حضرت فاطمه(س) برای استراحت زائران در نظر گرفته‌اند.

دغدغه اصلی زائران اربعین در نجف اشرف مسئله محل اقامت و اسکان است

اما همچنان دغدغه اصلی زائران اربعین در نجف اشرف مسئله محل اقامت و اسکان است که بخشی از زائران به علت اینکه جایی را برای اسکان و استراحت پیدا نمی‌کنند مدت زمان زیادی را در این شهر نمی‌مانند و بعد از زیارت راهی اماکن مقدس دیگر از جمله کاظمین و کربلای معلی می‌شوند.

هوای این روزهای عراق در روز بالای ۳۰ درجه هم می‌رسد اما شب‌ها سرد می‌شود که به همراه داشتن لباس مناسب به آن دسته از زائرانی که قصد عزیمت به عراق دارند توصیه می‌شود هر چند که نباید این نکته مهم فراموش شود که هر چقدر بار و کوله زائر کمتر باشد در مسیر پیاده روی بهتر می‌تواند طی مسیر کرده و کمتر دچار خستگی راه شود.

آن دسته از زائرانی که از طریق هوایی وارد فرودگاه نجف می‌شوند می‌گویند که این فرودگاه نسبت به سال گذشته گسترده‌تر شده و رفتار مأموران و عوامل فرودگاه نیز بهتر شده است و این فرودگاه روزانه شاهد پروازهایی از کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی و اسلامی است.

در فرودگاه نجف ایستگاه‌هایی دایر شده که به زائران امکان برقراری تماس رایگان با ایران و سایر کشورهای جهان را می‌دهد.

زائرانی که از مرز مهران وارد عراق شده بودند نیز می‌گفتند که تردد در این روزهای اخیر در مقایسه با سال گذشته سخت تر بوده و جمعیت زیادی به مرز آمده بودند و کمبود زیرساخت‌ها در مرز مهران و همچنین کمبود گیت‌های ورودی در مرز عراق باعث شد تا زائران ساعت‌ها معطل شوند و پس از عبور از مرز نیز کیلومترها مسیر را پیاده روی کنند تا وسله نقلیه‌ای برای رساندن خود به نجف پیدا کنند.

حضور اهل سنت در حرم مطهر امام علی(ع)

در حرم مطهر امام علی(ع) تعدادی از اهالی اهل سنت نیز حضور داشتند که آن‌ها نیز از ارادت و علاقه خود به اهل بیت و حضرت سید الشهدا(ع) می‌گفتند و امسال قرار است سه کاروان اهل سنت از نقاط مختلف کشور برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی(ع) راهی کربلا شوند که برخی از آن‌ها نیز در مسیر بودند و در روزهای آینده به نجف خواهند رسید.

دسترسی زائران به اینترنت نیز نسبتاً آسان است هر چند که هزینه بسته‌های اینترنتی در عراق در مقایسه با ایران نسبتاً بالاست.

در حال حاضر بهترین اپراتور تلفن همراه در عراق آسیاسل است که سرعت اینترنت آن نیز مناسب بوده و با کمتر از ۲۰ هزار تومان می‌توان یک سیم کارت عراقی خرید و بسته اینترنتی آن را فعال کرد.

امسال قرار است سه کاروان اهل سنت از نقاط مختلف کشور برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی(ع) راهی کربلا شوند

همکاری عتبه علوی با گروه‌های مختلف مستند ساز، خبرنگار و عکاس بسیار مناسب بوده و عکاسان در روزهای اخیر با هماهنگی مسولان حرم بدون مشکل خاصی فعالیت خبری خود را دنبال می‌کنند و گروهی از عکاسان از استان‌های مختلف کشور نیز در قالب کاروانی هم اکنون در نجف اشرف مستقر هستند و روزهای آینده راهی مسیر پیاده روی خواهند شد تا لحظات با شکوه شور حسینی در ابعین را به تصویر بکشند.

یکی از مکان‌هایی که زائران در روزهایی که در نجف به سر می‌برند به آنجا می‌روند مسجد کوفه، مسجد سهله و همچنین قبرستان وادی السلام است که این قربستان در قسمت شمالی حرم امام علی(ع) قرار دارد که به عنوان بزرگ‌ترین قبرستان جهان به شمار می‌رود.

تعدادی از روحانیون نیز در این قبرستان حضور داشتند که یکی از دلایل حضور خود را تذکر دادن به برخی از رفتارها خرافی عنوان می‌کردند و یکی از آن‌ها در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق، می‌گفت عقاید غلطی بین زائران رواج یافته که صحیح نیست و باید تذکر داده شود.

خانه امام خمینی(ره) در نجف

از مسیر شارع الرسول به سمت حرم مطهر امام علی(ع) که حرکت می‌کنیم در یکی از کوچه‌های نزدیک حرم که به نام محله سوق الحویش معروف است خانه امام خمینی(ره) دیده می‌شود که بنیانگذار انقلاب اسلامی به مدت ۱۳ سال در این خانه از سال ۱۳۴۴ سکونت داشت و دروان تبعید در عراق را در این منزل اجاره‌ای زندگی می‌کردند.

عده‌ای اندکی از زائران از آدرس خانه امام راحل در این محله با خبر هستند که برای بازدید به آنجا می‌روند و این خانه از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در سال ۱۳۸۷ خریداری و مورد بازسازی قرار گرفت و تعدادی از طلاب نیز توضیحاتی برای بازدیدکنندگان ارائه می‌دهند.

در روزهای آینده زائرانی که در نجف اشرف حضور دارند این شهر را به مقصد کربلای معلی برای حضور در مراسم روز اربعین حسینی(ع) ترک می‌کنند و اغلب آنها مسیر نجف به کربلا که ۸۳ کیلومتر است را پیاده روی می‌کنند.