کاهش شوری آب دشت آزادگان/آب غدیر به ۷ شهر دیگر خوزستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان ظهر امروز با حضور در شهر سوسنگرد و در ارتباط تلفنی با محل حضور رئیس جمهور در میدان نفتی یادآوران ضمن افتتاح طرح آبرسانی به هفت شهر و ۵۰ روستای دشت آزادگان اظهار کرد: تاکنون آبی که به این منطقه می رسید ۲۲۰۰EC شوری آب داشت که اصلا مطلوب نبود. در جریان اجرای طرح آبرسانی غدیر، پروژه ویژه ای از سال ۹۳ با دستور رئیس جمهور و همزمان با سفر هیات دولت به استان خوزستان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.

چیت‌چیان با بیان اینکه اکنون آب با کیفیت به هفت شهر و ۵۰ روستای منطقه دشت آزادگان رسید، افزود: با اجرای این طرح، یک هزار لیتر آب در ثانیه به شبکه آبرسانی منطقه دشت آزادگان افزوده می شود که این میزان آب برای ۲۳۰ هزار نفر کفایت می کند، ضمن اینکه شوری آب ورودی به شبکه از ۲۲۰۰EC به ۱۱۰۰EC کاهش می یابد که کیفیت قابل قبولی است.

وزیر نیرو ادامه داد: این پروژه در آستانه سالروز شکست حصر سوسنگرد به بهره برداری می رسد و امیدواریم مردم این منطقه از خدمات دولت راضی باشند.