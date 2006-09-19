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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۴۰

شب شعر قند پارسي در نيشابور برگزار شد

همزمان با روز ملي شعر و ادب پارسي و يكصدمين سال تولد محمد حسين شهريار شب شعر " قند پارسي " در جوار امامزاده محمد محروق نيشابور برگزار گرديد .

به گزارش مهر، اين برنامه توسط شوراي شعر شهرستان نيشابور، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره اوقاف و امور خيريه و شوراي اسلامي شهر نيشابور برگزار شد.

در اين مراسم گكه در قالب يك اردو براي اهالي شعر و ادب نيشابور برگزار شد كارگاههاي آموزشي با حضور معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي نيز برژا گرديد.

در اين مراسم شاعراني چون غلامعلي عسگري، محمد پروانه مه ولايتي، محمد زرندي، عباس كرخي، محمد حشمتي ، محمد ابراهيم لگزيان، سميه كاتبي و ... آخرين سروده هاي خويش را در موضوعات مختلف از جمله اشعار محلي، امام زمان (عج)، ماه مبارك رمضان و ...براي حاضران قرائت كردند.

زنده ياد محمد حسين شهريار از سال 1310 تا 1314 در اداره ثبت اسناد نيشابور خدمت كرد و در اين زمان به خدمت نقاش بزرگ ايران محمد غفاري ( كمال الملك ) رسيد .

کد مطلب 382322

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