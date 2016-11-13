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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه مطرح کرد:

نبود مهارت کافی میان زنان و اقشار آسیب پذیر کرمانشاه

نبود مهارت کافی میان زنان و اقشار آسیب پذیر کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: نبود مهارت کافی میان زنان و اقشار آسیب پذیر از جمله مشکلات استان است و باید مهارت روستائیان و سرانه آموزش آنان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود ناصری امید امروز یکشنبه در کارگروه اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، ۴۹ درصد از مخاطبان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان را مرد و ۵۱ درصد را زنان اعلام کرد و اظهار داشت: سرانه آموزش ما از استان‌های اصفهان، خراسان و فارس بالاتر است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه بیان کرد: مجموع سرانه آموزش مهارت در استان کرمانشاه ۱۷ ساعت است که ۳ ساعت در روستاها و ۱۲ ساعت در شهرها بوده است.

ناصری امید با اشاره به عملکرد فنی و حرفه‌ای استان طی امسال گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال ۱۱ درصد رشد داشتیم و جزو سه استان برتر بودیم.

وی از سنجش ۱۰۰ هزار نفر در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته ۴۷ هزار سنجش را به صورت آزمون برگزار کردیم و آزمون عملی نیز برگزار شده که در مجموع ۷۲ درصد موفق به قبولی شدند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه افزود: در بخش مسابقات، ما سال گذشته رتبه ۱۲ کشور را داشتیم و امسال رتبه پنجم را در ۱۸ رشته مهارتی کسب کردیم.

ناصری امید از آموزش ۴.۵ میلیون نفر ساعت در بخش دولتی و ۳.۵ میلیون نفر ساعت در بخش خصوصی در استان خبر داد و گفت: ۱۱.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد آموزش داشتیم.

ناصری امید با اشاره به فعالیت ۳ مرکز آموزش فنی وحرفه‌ای در کرمانشاه گفت: همه کارگاه‌های ما به صورت عملی در اختیار مرکز قرار گرفته است.

وی زندانیان، دانش آموزان، سربازان و دانشگاهیان را از جمله جامعه هدف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در استان عنوان کرد و گفت: ما در ۴۰۰ حرفه آموزش ارائه می‌دهیم اما در بحث آموزش متناسب با نیاز کار، ما کمبود حرفه داریم و به عبارتی باید حرفه‌ها و تنوع حرفه در استان بیشتر شود و و حرفه‌ها را به ۸۰۰ مورد ارتقا دهیم.

وی نبود مهارت کافی میان زنان و اقشار آسیب پذیر را از جمله مشکلات استان دانست و گفت: مهارت روستائیان و سرانه آموزش آنان باید افزایش یابد.

ناصری امید با اشاره به نبود مهارت کافی در میان دانشجویان گفت: ۱۰۰ هزار جمعیت دانشجوی استان بهترین فرصت برای آموزش است.

وی با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال ۱۰ هزار نفر دوره در استان از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند، گفت: طبق آمار ۴۵۰۰ نفر پس از فراگیری آموزش‌ها مشغول شدند که البته آموزش ارتقا مهارت نیز بوده است.

کد مطلب 3823225

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