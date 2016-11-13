به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه روز سه شنبه این هفته در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در کشور مالزی به مصاف هم خواهند رفت. نتیجه این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و در تعیین جایگاه جدول رده بندی تاثیر بسزایی دارد.

روزنامه «تشرین» سوریه در گزارشی به بررسی این مسابقه پرداخت و از پیروزی تیم ملی این کشور در دیدار تدارکاتی مقابل سنگاپور پیش از رویارویی با ایران به عنوان پاسخی به ادعای کارلوس کی‌روش یاد کرد.

در گزارش این روزنامه آمده است: «زمان زیادی طول نکشید که تیم ملی سوریه به اظهارات کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم فوتبال ایران مبنی بر ابراز اطمینان کامل از پیروزی این تیم در دیدار با سوریه در جریان مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، پاسخ داد.

پاسخ تیم ملی سوریه به اظهارات کی‌روش با پیروزی ۲ بر صفر در دیدار مقابل سنگاپور، به طور عملی داده شد. در این دیدار، سوریه یکی از زیباترین بازی‌های خود را به نمایش گذاشت و فرصت‌های بسیاری را بر روی دروازه حریف خلق کرد. این بدان معناست که «أیمن الحکیم» سرمربی تیم ملی سوریه یک تاکتیک کاملا هجومی را در مواجهه با حریف خود در پیش گرفته بود. از همین روی، بدون شک ترکیب تیم ملی سوریه در دیدار با ایران بر اساس یک تاکتیک هجومی چیده خواهد شد.»

در ادامه این گزارش آمده است: «از سوی دیگر، کارلوس کی‌روش، سرمربی ایران نیز با اظهارات آتشین اخیر خود نشان داد که ترکیب نهایی تیمش را برگزیده است. کی‌روش در سخنانی که حکایت از اطمینان کامل وی از تحقق پیروزی در دیدار با سوریه داشت، گفته بود تیم ملی سوریه را شکست خواهیم داد تا گام جدیدی را در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برداشته باشیم. آنچه که برای ایران اهمیت دارد، دستیابی به هر ۳ امتیاز مسابقه است».