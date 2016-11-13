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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

دستاورد دانشگاه شریف؛

ربات‌ها جایگزین غواصان دریایی می‌شوند

ربات‌ها جایگزین غواصان دریایی می‌شوند

ربات زیر آبی SUT توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در کشور ساخته شد که تنها با سه کیلو گرم وزن به انجام نظارت بر عملیات دریایی در زیر آب می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ربات زیر آبی SUT برگزیده بخش دانشجویی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت، توسط جمعی از  دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در کشور ساخته شد که تنها با سه کیلو گرم وزن به انجام نظارت بر عملیات دریایی در زیر آب می پردازد.

حسین مختاری، مجری طرح پژوهشی ربات SUT بیان کرد: در واقع این ربات‌ها یک وسیله نقلیه بدون سرنشین و پویشگر کنترل از راه دور است که به اپراتور این امکان را می‌دهد عملیات مورد نظر را در اعماق آب کنترل و هدایت کند. کاربرد این فناوری در زمینه بازرسی زیرآبی است و انجام عملکردهای متنوع در اعماق آب را ممکن می‌کند. این ربات‌ها در بسیاری از ماموریت‌های زیر آب جایگزین غواص می‌شوند و خطر حوادث کار در اعماق دریا را کاهش می‌دهند.

مجری این طرح پژوهشی گفت: این ربات با همکاری دانشجویان برق، مکانیک و مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شربف در زمان اندکی ساخته شد که قابلیت نصب سنسورهای مختلف روی آن وجود دارد و همچنین بازرسی و فیلمبرداری به صورت زنده با استفاده از این دستگاه ممکن است.

وی افزود: وزن کم، جابجایی آسان، قابلیت نصب سنسورهای مختلف و امکان فیلم برداری از جمله مهمترین قابلیت های این ربات زیر سطحی است. همچنین این ربات می تواند به جای غواص ها زیر آب برود.

دومین جشنواره ملی «دریا، مسیر پیشرفت» توسط ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۱۷ تا ۱۹ آبان امسال در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. تیم SUT در بخش مسابقات دانشجویی ربات های زیر سطحی ROV مقام دوم را کسب کرد.

کد مطلب 3823243

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