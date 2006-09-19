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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۵۹

اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گراميداشت هفته دفاع مقدس

اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گراميداشت هفته دفاع مقدس

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با انتشار اطلاعيه اي فرا رسيدن ايام 31 شهريور، هفته دفاع مقدس و دوران ايثار و حماسه و شهادت ملت بزرگوار و سلحشور ايران اسلامي را گرامي داشت.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ در اين اطلاعيه آمده است: در دوران هشت سال دفاع مقدس، پاكباختگان راه حسيني(ع) با الگو گرفتن از عرفان خميني(ره)، بزرگ معمار انقلاب اسلامي، معناي كامل جهاد را در دوران معاصر تفسير كردند و ميان حماسه حسيني با انقلاب خميني پيوند ناگسستني ايجاد نمودند.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: صحنه هاي عيني جهاد، زماني در جبهه هاي جنگ تبلور يافت كه زمزمه هاي تضرع و خشوع تنيده در جان رزمندگان همراه با نجواهاي روح افزاي شبانه با شعار « مارميت اذ رميت ولكن ا... رمي» در ميدان جنگ آميخته شد و راه جديد مبارزه و مقاومت و استقامت را در برابر مبارزان و آزاديخواهان جهان گشود.

اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي افزايد: دوران دفاع مقدس تنها يك رويارويي نظامي نبود، بلكه پديد آورنده حقايق فرهنگي منحصر به فردي بود كه امروز بسياري از ملت ها و گروههاي مبارز آن را به عنوان يك الگوي موفق پذيرفته اند كه نمونه آن پيروزي هاي شگفت انگيز حزب ا... لبنان بر ضد رژيم صهيونيستي و مقاومت فلسطينيان در سرزمين هاي اشغالي است و در كنار آن موج تفكر اصولگرايي ديني و انقلابي در سرتا سر كشورهاي اسلامي است كه اين حركت توفنده، سردمداران نظام سلطه و سرمايه را به وحشت انداخته است چراكه ماشين سرمايه و تكنولوژي نظامي آنها در مواجهه با اراده هاي مكتبي، مذهبي و انقلابي ملتها، كارايي خود را از دست داده است و مبارزه و مقاومت بر مبناي معنويت، موازنه هاي كلاسيك را با بحران جدي روبرو ساخته است.

در ادامه سپاه پاسداران با اشاره به اين نكته كه انقلاب اسلامي شرايط جديد و تحولات بنياديني را در عرصه بين المللي پديد آورده، اضافه كرده است: جنگ تحميلي قدرت هاي استكباري بر ضد ايران اسلامي و دفاع جانانه ملت، تحولات جهاني را به محوريت اسلام نهادينه كرد و اساس نظامهاي متكي به قدرت نظامي و اقتصادي را متزلزل نمود و گذشت زمان نشان خواهد داد كه چگونه مستضعفان عالم وارثان جهان خواهند شد.

در پايان اين اطلاعيه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان هشت سال دفاع مقدس و با تجليل از ايثارگران و جانبازان، از تمامي هنرمندان، نويسندگان، مراكز علمي و هنري خواست كه با نگاه جديد به تاريخ دفاع مقدس ملت ايران، طرح نويني را براي راهبردي كردن آن به وجود بياورد.

کد مطلب 382326

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