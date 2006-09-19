اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گراميداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ در اين اطلاعيه آمده است: در دوران هشت سال دفاع مقدس، پاكباختگان راه حسيني(ع) با الگو گرفتن از عرفان خميني(ره)، بزرگ معمار انقلاب اسلامي، معناي كامل جهاد را در دوران معاصر تفسير كردند و ميان حماسه حسيني با انقلاب خميني پيوند ناگسستني ايجاد نمودند.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: صحنه هاي عيني جهاد، زماني در جبهه هاي جنگ تبلور يافت كه زمزمه هاي تضرع و خشوع تنيده در جان رزمندگان همراه با نجواهاي روح افزاي شبانه با شعار « مارميت اذ رميت ولكن ا... رمي» در ميدان جنگ آميخته شد و راه جديد مبارزه و مقاومت و استقامت را در برابر مبارزان و آزاديخواهان جهان گشود.

اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي افزايد: دوران دفاع مقدس تنها يك رويارويي نظامي نبود، بلكه پديد آورنده حقايق فرهنگي منحصر به فردي بود كه امروز بسياري از ملت ها و گروههاي مبارز آن را به عنوان يك الگوي موفق پذيرفته اند كه نمونه آن پيروزي هاي شگفت انگيز حزب ا... لبنان بر ضد رژيم صهيونيستي و مقاومت فلسطينيان در سرزمين هاي اشغالي است و در كنار آن موج تفكر اصولگرايي ديني و انقلابي در سرتا سر كشورهاي اسلامي است كه اين حركت توفنده، سردمداران نظام سلطه و سرمايه را به وحشت انداخته است چراكه ماشين سرمايه و تكنولوژي نظامي آنها در مواجهه با اراده هاي مكتبي، مذهبي و انقلابي ملتها، كارايي خود را از دست داده است و مبارزه و مقاومت بر مبناي معنويت، موازنه هاي كلاسيك را با بحران جدي روبرو ساخته است.

در ادامه سپاه پاسداران با اشاره به اين نكته كه انقلاب اسلامي شرايط جديد و تحولات بنياديني را در عرصه بين المللي پديد آورده، اضافه كرده است: جنگ تحميلي قدرت هاي استكباري بر ضد ايران اسلامي و دفاع جانانه ملت، تحولات جهاني را به محوريت اسلام نهادينه كرد و اساس نظامهاي متكي به قدرت نظامي و اقتصادي را متزلزل نمود و گذشت زمان نشان خواهد داد كه چگونه مستضعفان عالم وارثان جهان خواهند شد.

در پايان اين اطلاعيه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان هشت سال دفاع مقدس و با تجليل از ايثارگران و جانبازان، از تمامي هنرمندان، نويسندگان، مراكز علمي و هنري خواست كه با نگاه جديد به تاريخ دفاع مقدس ملت ايران، طرح نويني را براي راهبردي كردن آن به وجود بياورد.