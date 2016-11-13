صدور ۱۹۷ اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای آلاینده همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی ۷ ماه نخست سال جاری در حوزه محیط زیست طبیعی استان همدان ۳۱ نفر متخلف از قانون شکار و صید طی ۳۰ پرونده در شهرستان های فامنین، ملایر، نهاوند، کبودراهنگ، رزن، همدان، اسدآباد و تویسرکان به محاکم قضایی معرفی شدند.

محمدی اضافه کرد: اتهام این افراد شکار غیر مجاز ۱۸ قطعه کبک، دو بهله دلیجه، شروع به شکار و حمل سلاح غیر مجاز، توهین به ماموران، اتلاف یک سر گراز، نگهداری ۵ قطعه کبک، صید غیر مجاز ۷۵ قطعه ماهی، فروش جانوران وحشی از جمله سنجاب، مرغ مینا، طرقه و چکاوک، تخریب و شخم اراضی ملی و آتش سوزی مراتع ملی بود که حسب آرای صادره، ۱۵ پرونده منتهی به صدور رای شد.

وی بیان کرد: تعداد ۵ پرونده تخلف ۸ نفر شکارچی غیر مجاز در سال ۱۳۹۴، در آبان ماه سال جاری منتهی به صدور رای شد که حسب آرای صادره متهمان پرونده ها در محاکم قضایی شهرستانهای تویسرکان، نهاوند، بهار، فامنین به اتهام شکار غیر مجاز ۳ قطعه کبک، یک قطعه فاخته، یک سر خرگوش و تهدید با سلاح ماموران محیط زیست به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

محمدی اظهار داشت: طی هشت ماهه اول سال جاری در حوزه محیط زیست انسانی تعداد ۵۶ واحد آلاینده محیط زیست در شهرستان های همدان، نهاوند، فامنین، ملایر، تویسرکان، کبودراهنگ، بهار و اسدآباد به محاکم قضایی معرفی شدند.

وی گفت: ۷ واحد سیلیس کوبی پلمب و یک واحد کشتارگاهی مستند به رای صادره به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند و پرونده ۴ واحد آلاینده منتهی به صدور رای شده است.

محمدی افزود: همچنین ۹ واحد آلاینده به پرداخت جزای نقدی محکوم و یک واحد نیز حسب دستور قضایی پلمب شده است.

وی گفت: تعداد ۱۹۷ اخطاریه زیست محیطی طی ۷ ماه ابتدای سال جاری برای واحدهای آلاینده محیط زیست، از سوی کلیه واحدهای شهرستانی صادر شده که مشمول واحدهای آلاینده اعم از تولید آسفالت، قیر، شن و ماسه، اسید، سیلیس، لبنی، نساجی، کشتارگاهی، بیمارستانی، سیمان، مجتمع خدماتی بین راهی، تولید شیشه بازیافتی، چاپ، نیروگاهی، کیک و کلوچه، ایزوگام، چینی آلات بهداشتی، مرغداری، تعویض روغنی، ماشین شویی، قالیشویی، تولید فولاد، دهیاری و شهرداری است.