نيامدن لاريجاني به نيويورك ترديدها را درباره مذاكرات افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، جان بولتون در جمع خبرنگاران در نيويورك در ادامه فرافكني و جوسازي عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران اظهارداشت :"به نظر مي رسد كه مذاكرات با ايران متوقف شده است، همانطور كه پيش بيني مي كرديم، آقاي علي لاريجاني در نيويورك نيست" .



آمريكا كه به علي لاريجاني براي سفر به آمريكا رواديد داده است، بارها تلاشهاي خود را براي اعمال تحريم عليه ايران به تعويق انداخته است و اين در حالي است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، مذاكرات مقدماتي را با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار كرد، اما بولتون در اين رابطه اظهارداشت كه زمان درحال اتمام است و آمريكا قصد دارد كه فشارها را براي اعمال تحريم عليه ايران افزايش دهد .



خاوير سولانا روز جمعه اعلام كرد كه نشست برنامه ريزي شده هفته گذشته به تعويق افتاد، زيرا لاريجاني به زمان بيشتري براي ايجاد توافق در كشورش در صورتي كه وي قرار است پاسخ مثبت دريافت كند ، نياز دارد .

از سويي، يك مقام اتحاديه اروپايي در گفتگو با رويترز ادعا كرد :"تاكنون هيچ نشستي بين سولانا و لاريجاني براي هفته جاري

برنامه ريزي نشده است." وي افزود كه مقامهاي اتحاديه اروپا و ايران تماسهاي روزانه داشته اند.



اين ادعا در حالي مطرح شده است كه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا روزگذشته اعلام كرد كه وي قرار است هفته جاري با علي لاريجاني در نيويورك ديدار كند .



بنابر اين گزارش ، وزراي خارجه گروه 1+5 قرار است عصر امروز در باره گام بعدي درباره موضوع هسته اي ايران با هم گفتگو كنند .