سوانح رانندگی در قزوین ۴ کشته و یک مجروح برجای گذاشت

سرهنگ نصرا... بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین حادثه روز گذشته که در آزاد راه قزوین- زنجان حوالی روستای" کهک" نرسیده به تاکستان بین سه دستگاه خودرو سمند، پراید و کشنده "ماک" به وقوع پیوست، در این حادثه دو سرنشین سواری سمند در دم فوت و سرنشینان سواری پراید به صورت سطحی مجروح و در محل مداوا شدند.

وی بیان کرد: علت حادثه از سوی کارشناسان، عدم توجه به جلو تریلر ماک نسبت به سواری سمند تشخیص داده شد.

سرهنگ بیگلری ادامه داد: در سانحه دیگری که در آزاد راه قزوین- کرج لاین شمالی حوالی روستای "کوندج" به وقوع پیوست یک دستگاه کامیون بنز با یک دستگاه سواری پراید برخورد که در این حادثه راننده پراید به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد. کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را عدم توجه به جلو راننده کامیون نسبت به پراید اعلام کردند.

رئیس پلیس راه استان افزود : همچنین یک دستگاه خودروی «زانتیا» با چهار سرنشین در محور قزوین- همدان در محدوده شهرستان آبگرم به علت عدم توجه به جلو واژگون، که در این حادثه سرنشین ۴۵ ساله زن به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و سرنشین ۳۰ساله خودرو مجروح که توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال شد.

سرهنگ بیگلری با اشاره به اینکه علت بیشتر تصادفات جاده ای، حاصل عدم توجه به جلو رانندگان است تاکید کرد: رانندگان عزیز با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی و هشدار های پلیس در کاهش تصادفات جاده ای نقش خود را ایفاء و با نمایش فرهنگ ترافیک، ضریب امنیت را در رانندگی و جاده ها افزایش و ضامن سلامتی خود ، خانواده و دیگران باشند.