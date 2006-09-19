رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون وزنه برداری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر درحکم دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و رییس فدراسیون وزنه برداری کشورخطاب به ریاحی کیا آمده است: نظر به تجارب و تعهد حضرتعالی به موجب این حکم شما را به عنوان رئیس کمیته بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ فدراسیون منصوب می نمایم و امیدوارم در امور محوله موفق و ماید باشید .

ریاحی کیا درحال حاضر مسئولیت مدیر کلی تربیت بدنی بنیاد جانبازان و معلولین را بر عهده دارد.