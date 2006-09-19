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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۵۸

/طی حکمی از سوی رییس فدراسیون وزنه برداری/

رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون وزنه برداری منصوب شد

رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون وزنه برداری منصوب شد

علی مرادی طی حکمی مهدی ریاحی کیا را به عنوان رئیس کمیته بازاریابی و مارکتینگ فدراسیون وزنه برداری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر درحکم دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و رییس فدراسیون وزنه برداری کشورخطاب به ریاحی کیا آمده است: نظر به تجارب و تعهد حضرتعالی به موجب این حکم شما را به عنوان رئیس کمیته بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ فدراسیون منصوب می نمایم و امیدوارم در امور محوله موفق و ماید باشید .
ریاحی کیا درحال حاضر مسئولیت مدیر کلی تربیت بدنی بنیاد جانبازان و معلولین را بر عهده دارد.

کد مطلب 382328

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