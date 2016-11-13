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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

تا ۲۸ آبان ماه جاری؛

مهلت ثبت‌نام جشنواره هفته پژوهش استان سمنان تمدید شد

مهلت ثبت‌نام جشنواره هفته پژوهش استان سمنان تمدید شد

سمنان- دبیر علمی جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان گفت: مهلت ثبت نام در این همایش تا ۲۸ آبان ماه جاری تمدید شده است.

حمید رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهلت ثبت نام جشنواره هفته پژوهش در استان سمنان، توضیح داد: با توجه به درخواست‌های فراوانی که از طرف پژوهشگران و فناوران استان به دبیرخانه «دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان» رسیده است، مهلت ارسال آثار به جشنواره تا ۲۸ آبان ۱۳۹۵ تمدید شد.

وی افزود: این مهلت برای بار دوم قابل تمدید نخواهد بود و علاقمندان می‌توانند برای دریافت غرفه به سامانه جشنواره به نشانی rtw.sstp.ir بخش «نمایشگاه» مراجعه کنند،

دبیر علمی «دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان» در خصوص نمایشگاه جانبی جشنواره هم توضیح داد: از ۱۴ لغایت ۱۷ آذر ماه سال جاری نمایشگاه جانبی از دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان در پردیس پارک علم و فناوری استان در شاهرود برگزار می‌شود.

اصغری بیان داشت: ملاک بررسی مستندات علمی پژوهشگران و فناوران که به جشنواره ارسال می‌شود، بازه زمانی ابتدای آبان سال ۹۴ لغایت انتهای مهر ماه سال جاری و همچنین بازه زمانی بررسی مستندات مالی، از ابتدای آبان ۹۳ تا انتهای مهر ۹۵ است.

کد مطلب 3823287

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