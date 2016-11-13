حمید رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهلت ثبت نام جشنواره هفته پژوهش در استان سمنان، توضیح داد: با توجه به درخواست‌های فراوانی که از طرف پژوهشگران و فناوران استان به دبیرخانه «دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان» رسیده است، مهلت ارسال آثار به جشنواره تا ۲۸ آبان ۱۳۹۵ تمدید شد.

وی افزود: این مهلت برای بار دوم قابل تمدید نخواهد بود و علاقمندان می‌توانند برای دریافت غرفه به سامانه جشنواره به نشانی rtw.sstp.ir بخش «نمایشگاه» مراجعه کنند،

دبیر علمی «دومین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان سمنان» در خصوص نمایشگاه جانبی جشنواره هم توضیح داد: از ۱۴ لغایت ۱۷ آذر ماه سال جاری نمایشگاه جانبی از دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان در پردیس پارک علم و فناوری استان در شاهرود برگزار می‌شود.

اصغری بیان داشت: ملاک بررسی مستندات علمی پژوهشگران و فناوران که به جشنواره ارسال می‌شود، بازه زمانی ابتدای آبان سال ۹۴ لغایت انتهای مهر ماه سال جاری و همچنین بازه زمانی بررسی مستندات مالی، از ابتدای آبان ۹۳ تا انتهای مهر ۹۵ است.