به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان، پیمان بهرامی در جلسه هماهنگی سوخت رسانی اربعین اظهار داشت: این شرکت آمادگی لازم برای خدمات رسانی به زائران اربعین در سه محور ذخیره سازی، حمل و نقل و عرضه سوخت را دارد.

بهرامی افزود: سال گذشته کار سوخت رسانی به زائران با همکاری کارکنان منطقه به نحو احسن و بدون هیچگونه کاستی انجام شد و امسال نیز از لحاظ ذخیره سازی و عرضه سوخت در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان عنوان کرد: با توجه به واگذاری مسئولیت کمیته سوخت رسانی ستاد هماهنگی خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) به این شرکت تمهیدات لازم برای تامین سوخت از جمله آمادگی کامل جایگاه ها و ناوگان حمل و نقل سوخت اندیشیده شده است.

بهرامی گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران ابا عبدالله الحسین(ع) این شرکت از تمام توان و ظرفیتهای خود شامل استقرار کشیک در ستاد منطقه برای هماهنگی و پاسخگویی به مشکلات احتمالی، تشکیل تیم های نظارتی و بازرسی به صورت شبانه روزی برای کنترل و بازدید از مجاری عرضه سوخت در سطح استان و مشخص شدن جایگاههای مسیر تردد زائران اربعین در استان برای عرضه سوخت استفاده کرده است.

وی تأمین به موقع سوخت جایگاهها بر اساس اولویت و به تناسب کاروانهای اعزامی، استقرار کشیک و آماده باش نیروهای پشتیبان سامانه هوشمند برای تأمین به موقع قطعات و تجهیزات سامانه هوشمند و رفع نواقص در شرایط اضطراری، آماده باش کامل ناوگان حمل ونقل فرآورده های نفتی برای تأمین سوخت جایگاهها را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان گفت: کارتهای سوخت نفت‌گاز ۳۰۰ تومانی در جایگاههای مشخص شده مسیر تردد زائرین برای ارائه سوخت به اتوبوسهای شرکت واحد و کامیونهای سپاه پاسداران توزیع خواهد شد.

وی با بیان این که به همه جایگاههای منطقه لرستان آماده باش ۲۴ ساعته داده شده است، تصریح کرد: جایگاههای ارائه دهنده خدمات و عرضه سوخت به کاروان های زائرین اربعین در مسیر مواصلاتی رفت وبرگشت از استان لرستان مشخص شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان لرستان عنوان کرد: به‌تمامی جایگاه‌ها آماده‌باش داده‌شده و برای سایر اتوبوس‌هایی که از این مسیرها زائران را جابه‌جا می‌کنند کارت ۳۰۰ تومانی در جایگاه‌ها موجود است که می‌توانند استفاده کنند.

وی بیان کرد: به انبارهای تدارکاتی تأکید شده که حتماً به‌ صورت ۲۴ ساعته سوخت داشته باشند تا در ساعات مختلفی که اتوبوس‌ها تردد می‌کنند دچار مشکل نشوند.