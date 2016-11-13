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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر قزوین:

۴ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

۴ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

قزوین- رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین از کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش با دستگیری ۲ سوداگر مرگ در این استان خبر داد.

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس مواد مخدر استان در عوارضی قزوین – زنجان، حین کنترل خودروهای عبوری و بازدید یک دستگاه اتوبوس، به دو نفر از مسافران مشکوک شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از لوازم همراه این دو مسافر مقدار چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف و این قاچاقچیان را دستگیر و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، افزود: امروزه یکی از مهم‌ترین چالش اجتماعی اعتیاد بوده که متاسفانه بنیان خانواده‌ها را هدف قرار داده است.

سرهنگ قلی پور در پایان از شهروندان به خاطر همکاری و اطلاع رسانی که با نیروی انتظامی دارند تشکر و قدردانی کرد و افزود: همکاری خوب مردم با نیروی انتظامی می تواند نقش موثری در رابطه با مقابله قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشد.

کد مطلب 3823292

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