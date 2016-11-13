۴ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس مواد مخدر استان در عوارضی قزوین – زنجان، حین کنترل خودروهای عبوری و بازدید یک دستگاه اتوبوس، به دو نفر از مسافران مشکوک شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از لوازم همراه این دو مسافر مقدار چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف و این قاچاقچیان را دستگیر و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، افزود: امروزه یکی از مهم‌ترین چالش اجتماعی اعتیاد بوده که متاسفانه بنیان خانواده‌ها را هدف قرار داده است.

سرهنگ قلی پور در پایان از شهروندان به خاطر همکاری و اطلاع رسانی که با نیروی انتظامی دارند تشکر و قدردانی کرد و افزود: همکاری خوب مردم با نیروی انتظامی می تواند نقش موثری در رابطه با مقابله قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشد.