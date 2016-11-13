به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، آیین اختتامیه سی و یکمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان، ۲۲ آبان‌ماه در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار و از برگزیدگان بخش‌های مختلف قدردانی و تجلیل شد.

در این جشنواره هزار و ۳۲۰ دانشجوی دختر و پسرِ برگزیده مرحله مقدماتی در قالب رشته‌های کتبی (شامل: قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، آشنایی با سیره ائمه اطهار(ع)، احکام و....) و رشته‌های شفاهی(شامل: ترتیل، تحقیق قرآن کریم، حفظ کل و جزء قرآن کریم، آئین سخنوری و...) به صورت حضوری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در مجموع بخش‌های مختلف موفق به کسب ۱۴ عنوان برتر این دوره از جشنواره شدند.

اسامی نفرات برتر نمایندگان وزارت بهداشت در سی و یکمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان به شرح زیر است:

بخش شفاهی: ابوالفضل خلیلی از دانشگاه علوم ‌پزشکی بقیه‌الله‌ (عج) رتبه دوم ترتیل، سیداحمد حسینی میرمحمدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه سوم دعاخوانی، گروه فاطر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سوم تواشیح.

بخش شفاهی: منیره حسین‌زاده از دانشگاه علوم پزشکی سمنان رتبه سوم حفظ ۱۰ جزء، محسن محمدی‌سده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سوم حفظ ۲۰جزء، علیرضا پیوندی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه سوم حفظ ۱۰ جزء.

بخش کتبی : سمیه نجفی از دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه نخست آشنایی با سیره معصومین، فاطمه شفیعی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه دوم آشنایی با سیره معصومین، معصومه حاجی‌زاده چناری از دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه دوم آشنایی با احادیث، فروزان وحیدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سوم ترجمه و تفسیر قرآن.

بخش کتبی : مصیب امینی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز رتبه دوم نهج البلاغه، حمیدرضا شجاعی‌فر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه سوم فیلمنامه‌نویسی، سیدمجید میرحسینی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رتبه سوم نمایشنامه‌نویسی، پروانه کاویانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سوم منبت و معرق، مریم حسنی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود رتبه سوم مقاله‌نویسی.