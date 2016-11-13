کمک ۹۷ میلیارد تومانی به شهرداری های استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر روز یکشنبه در همایش تخصصی شهرداران تابعه استان، اظهار داشت: در سال جاری کمک ۹۷ میلیارد تومانی به شهردرای های استان شده است و این کمک ها شامل همه کمک های پیش بینی شده در قانون برای شهرداری ها اعم از مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع است.



وی خواستار توجه و اهتمام جدی مدیریت شهری در هزینه کرد منابع شهرداری ها شد و افزود: باید یک فکر اساسی در این حوزه توسط مدیران شهری صورت گیرد.



معاون عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه شهرداران باید به فکر ارائه کارنامه قابل قبول در زمان تصدی مسئولیت خود باشند، خاطر نشان کرد: انتظارات مردم از شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی زیاد است. باید پاسخگویی لازم در این حوزه صورت گیرد.



وی از غفلت شهرداری ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: شهرداری ها باید در کنار فعالیت های عمرانی به حوزه فرهنگی و اجتماعی توجه جدی بکنند.



رحمتی خواستار نوآوری در مدیریت شهری شهرهای استان شد و تاکید کرد: در شرایط فعلی باید از روزمرگی خارج شد و با نوآوری و خلق ایده های جدید نسبت به توسعه شهر اقدام کرد.



معاون استاندار زنجان افزایش بهره وری در فعالیت شهرداری ها را خواستار شد و گفت: با ارتقای بهره وری باید شاهد کاهش هزینه ها و افزایش راندمان کاری باشیم.



وی همچنین بر ضرورت توسعه برنامه های فرهنگی در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه فرهنگی در شهرها نمود و شاخص مهم توسعه جوامع محسوب می شود.