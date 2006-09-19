شوراي اروپايي فتوا و تحقيق 2 مهر را آغاز ماه رمضان اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آنلاين، شوراي اروپايي فتوا وتحقيق طي بيانيه اي اعلام كرد: هلال ماه رمضان ساعت 11:45 به وقت گرينويچ و ساعت 14:45 به وقت مكه در روز جمعه 22 سپتامبر شكل مي گيرد .

اين بيانيه مي افزايد: بر اين اساس رؤيت هلال ماه در مكه يا در كشورهاي اروپايي قابل رؤيت نيست در نتيجه اولين روز ماه روزه داري مسلمانان 24 سپتامبر تلقي مي شود.

دفتر مركزي شوراي فتوا و تحقيق در دوبلين، ايرلند قرار دارد و با هدف تسهيل ادغام مسلمانان در جامعه غربي با حفظ هويت اسلامي فعاليت مي كند. رياست اين شورا برعهده شيخ يوسف قرضاوي است كه هر سال دو بار تشكيل جلسه مي دهد.

پروژه اسلامي رصد هلال ماه نيز اولين روز ماه رمضان را روز 24 سپتامبر اعلام كرده است.

شوراي اروپايي فتوا و تحقيق همچنين با اشاره به اينكه آغاز ماه مبارك رمضان بر اساس رؤيت هلال ماه است، گفت : شواهد علمي بايد نشان دهند كه هلال ماه در هر كشور رؤيت شده است يا خير.

اين شورا ياد آور شد: اگر محاسبات نجومي به طور قطع نشان دهد كه ماه به هيچ عنوان رؤيت نمي شود در آن صورت به رؤيت فردي نيز نبايد اعتماد كرد.

