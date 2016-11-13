۶ میلیون نفر در ایران مبتلا به دیابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سام درخشانی صبح یکشنبه در همایش روز جهانی دیابت در رفسنجان، اظهار داشت: حدود یکسال است که به عنوان سفیر دیابت انتخاب شدم و درباره آن اطلاع رسانی می کنم.

وی با بیان اینکه اگر فرد دیابتی از بیماری خود اطلاع نداشته باشد سبب بیماریهای دیگر می شود، افزود: وظیفه ما این است که این افراد را به کنترل قند خون ترغیب کنیم تا از این بیماری پیشگیری شود.

این بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: متاسفانه در ایران هر ۱۴ دقیقه یک نفر بر اثر اینکه از دیابت خود خبر ندارد یا نسبت به آن بی تفاوت برخورد می کند جان خود را از دست می دهد.

درخشانی بیان داشت: بدن به طور طبیعی هورمون انسولین را ترشح می کند که اگر به هر دلیلی این هورمون ترشح نشود یا کم ترشح شود بدن دچار عارضه دیابت خواهد شد.

وی ادامه داد: هر چیزی که انسان در طول روز می خورد یا می آشامد در بدن تبدیل به قند می شود این قند باید وارد سلولها شوند.

درخشانی گفت: انسولین سلولهای بدن را باز می کند تا قند وارد سلول شود؛ اگر انسولین نباشد این سلولها باز نشده و قند به هدر می رود.

سفیر بیماری دیابت در کشور درباره کسانی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند، اظهار داشت: کسانی که اضافه وزن دارند، سابقه خانوادگی دارند، کم تحرکند و دخانیات زیاد مصرف می کنند باید خیلی مراقب باشند چرا که در معرض ابتلا هستند.

درخشانی عنوان کرد: روزانه ۴۰ دقیقه پیاده روی تا ۵۰ درصد از دیابت و بیماریهای دیگر جلوگیری می کند و با تغذیه مناسب و تحرک می توان دیابت را کنترل کرد.

سفیر بیماری دیابت در کشور با بیان اینکه دو نوع دیابت نوع یک و نوع دو داریم، ادامه داد: دیابت نوع یک دیابتی است که بدن از ابتدا انسولین تولید نمی کند معمولاً مادرزادی است و در سنین زیر ۱۸ سال اتفاق می افتد و درصد کمی از افراد را درگیر کرده است.

وی گفت: دیابت نوع دو درصد بیشتری دچار آن هستند و از سن ۳۵ سال به بالا و بر اثر چاقی، مصرف دخانیات و کم تحرکی فرد مبتلا می شود.

بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: از هر ۲۰ نفر یک نفر مبتلا به دیابت است که خودش نمی داند.

درخشانی تصریح کرد: بزرگترین علامت بیماری دیابت، بی علامت بودن آن است؛ یعنی وقتی فرد متوجه می شود که دچار آن شده است که دیر است.

وی ابراز داشت: با یک تست قند خون پنج دقیقه ای ساده می توان از بیماری دیابت جلوگیری کرد یا اگر مبتلا شدید درمان کنید قبل از اینکه دیر شود.