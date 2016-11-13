هفت محموله کالای قاچاق درشازند کشف شد/توقیف۳۰هزار لیتر سوخت قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بیژن جنتی اظهار داشت: ماموران انتظامی شازند در عملیات هایی، هفت دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: همه محموله های شناسایی شده متوقف و پس از بازرسی از آنها ۲۲دستگاه تلویزیون، هشت دستگاه یخچال و ماشین لباسشویی، دوهزار لامپ کم مصرف، ۳۳۵کیلوگرم لباس، ۳۲۰ قوطی نوشابه انرژی زا و ۱۸۰ قوطی روغن ذرت قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند با اشاره به اینکه ارزش کالاهای مکشوفه ۶۳۵ میلیون ریال است، خاطرنشان کرد: هفت نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

توقیف محموله حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در زرندیه

در عملیات ماموران انتظامی شهرستان زرندیه یک تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یکی از محورهای اصلی این شهرستان شناسایی و متوقف شد.

داود کاظمی، فرمانده انتظامی زرندیه در این باره گفت: ماموران انتظامی شهرستان زرندیه، روز گذشته به هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای اطراف این شهرستان یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند و با توقف خودرو و در بازرسی از آن مشخص شد تانکر حامل ۳۰هزار لیتر نفت قاچاق است.

وی با بیان اینکه راننده هیچ گونه مدارکی مبنی بر مجاز بودن محموله ارائه نداد، بیان داشت: متهم برای برخورد قانونی ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.