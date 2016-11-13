تخصیص منابع آبی به شهرستان بویراحمد عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدکاظم نظری پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای کشاورزی شهرستان بویراحمد افزود: با توجه به منابع آبی مناسب در این شهرستان، عدالت در منابع آبی شهرستان رعایت نشده است.

وی بیان داشت: کمترین منابع آبی به این شهرستان تخصیص یافته است.

نظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه های مطلوب جهاد کشاورزی در شهرستان بویراحمد اظهار داشت: در دولت یازدهم گامهای مهمی در حوزه کشاورزی استان برداشته شده است.

وی تولید مازاد گندم و اجرای چند طرح آبیاری در شهرستان را ز جمله این فعالیتهای عنوان کرد و گفت: با توجه به شیب دار بودن اراضی در شهرستان، الگوی کشت می تواند تغییر یافته و شیوه کشت مناسب با برگزاری دوره‌های آموزشی به کشاورزان آموزش داده شود.

فرماندار بویراجمد تغییر الگوی کشت را عامل مهمی در کاهش مصرف آب و افزایش تولید محصولات عنوان کرد.