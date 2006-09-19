عنان بر ضرورت اقدام سريع براي نجات عراق تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، در اين كنفرانس كه درحاشيه نشست هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزارشد،"كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل متحد درمورد اوضاع عراق به ايراد سخن پرداخت.

دراين كنفرانس "جلال طالباني" رئيس جمهوري عراق و"كاندوليزا رايس" وزيرامورخارجه آمريكا نيز حضور داشتند.

دبيركل سازمان ملل متحد درادامه اين سخنان گفت : عراقي ها درحال حاضرتحت خطرها و حملات روزانه ناشي ازدرگيري هاي طايفه اي و داخلي زندگي مي كنند.

وي با بيان اينكه عراق ورهبران آن درحال حاضربرسرچهارراهي قراردارند، برضرورت اقدام سريع براي نجات عراقي كه به گفته وي برلبه جنگ داخلي ايستاده است، تاكيد كرد.

"كوفي عنان" افزود: "عراق مي تواند نجات يابد، اگررهبران عراق قادربه پاسخگويي به منافع مشترك همه عراقي ها ومحقق كردن صلح و ثبات براي آنان باشند، اما اگروضع به همين منوال ادامه يابد،عراق به عنوان دولتي كه درمركزجنگ هاي داخلي قراردارد، فرومي پاشد".

دبيركل سازمان ملل متحد همچنين برحمايت ازدعوت اتحاديه عرب براي برگزاري كنفرانسي دربغداد به منظوربررسي تحولات عراق تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري كويت، ازسوي ديگر"جلال طالباني" نيزدراين كنفرانس قول داد: اجازه ندهد كه ازخاك عراق و منافع اين كشوربرضد منافع هريك ازكشورهاي همسايه آن استفاده شود.

وي درعين حال تاكيد كرد: هرگزكشورش با احترام كاملي به حاكميت عراقي ها و همكاري با كشورهاي همسايه قائل است وحتي اين امر براي محقق شدن ثبات درمنطقه مسئله اي حياتي است، اجازه دخالت ( همسايگان) را درامورداخلي خود نخواهد داد.

ديپلماتها همچنين گزارش دادند: "منوچهرمتكي" وزيرامورخارجه ايران دربرابرشركت كنندگان دراين نشست اعلام كرد: "كشورش با عراق همكاري خواهد كرد".

وي همچنين "جلال طالباني" رئيس جمهوري عراق را درمورد پرداختن و پيگيري مسئله گروهك مسلح منافقين تشويق و ترغيب كرد.