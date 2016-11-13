عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حذف عنوان بهترین بازیکن و تیم فوتسال آسیا از بهترینهای سال آسیا، گفت: به نظرم کنفدراسیون فوتبال آسیا این عناوین را حذف نکرده است. احتمالا نام بهترینهای فوتسال در همان شب مراسم بهترینهای آسیا به صورت شفاهی اعلام میشود.
وی افزود: تحویل جایزه بهترینهای فوتسال قطعا در این مراسم صورت نمیگیرد و بعدا به دو طریق به دست برندگان میرسد. این جایزه یا برای برندگان ارسال میشود و یا در یک تورنمنت به آنها اهدا خواهد شد؛ مثل سال گذشته که وحید شمسایی برای دریافت جایزهاش به ازبکستان دعوت شد.
رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است ایران هم در بخش بهترین بازیکن و هم در بخش بهترین تیم آسیایی فوتسال، جایزه بگیرد؟ گفت: پیش بینی من این است که فقط یک عنوان را به ایران خواهند داد. در واقع یا بهترین تیم و یا بهترین بازیکن به عنوان خواهد رسید که این نحوه انتخاب خیلی عجیب است.
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