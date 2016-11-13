پیشروی های ارتش سوریه در حومه دمشق/تروریستها به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری اعلام کردند: تروریستهای احرار الشام و جند الاقصی در شهرهای اریحا و معره النعمان در ادلب با یکدیگر درگیر شدند.

این منابع بیان کردند: به دنبال تلفات سنگین احرار الشام در نبرد حلب یکی از تروریستهای جندالاقصی به تمسخر احرار الشام پرداخت که این موضوع به درگیری میان طرفین و زخمی شدن هفت نفر از طرفین انجامید.

از سوی دیگر منابع سوری از تسلط ارتش سوریه بر خربه خان الشیح و المدجنه شرقی و هلاکت شماری از تروریستها در حومه دمشق خبر دادند و افزودند: ارتش سوریه بر برخی ساختمانهای مساکن پدافند در مزارع خان الشیح در حومه جنوب غربی دمشق و مزارع اطراف آن مسلط شدند.

نیروی هوایی سوری نیز یک خودرو بمبگذاری شده تروریستها را در اطراف فرودگاه نظامی دیرالزور منهدم کرد.

جنگنده های سوری در واکنش به حملات تروریستها به شهرک شیعه نشین فوعه، مواضع تروریستها را در ادلب هدف قرار دادند.