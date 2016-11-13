به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید امروز در نشست ستاد اربعین استان ایلام در مرز مهران گفت: ۷۰ درصد ظرفیت پارکینگ های داخل شهر مهران تکمیل شده است و باید از ظرفیت پارکینگ بزرگ اربعین برای پارک خودروهای زائران استفاده شود.

وی یادآور شد: با هماهنگی با سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، اتوبوس های بین شهری به مقدار نیاز تامین شده است اما برای جانمایی مسیر اضطراری برای تردد سه هزار اتوبوس بین شهری در صورت لزوم اقدام شود.

مروارید به بازدید هوایی از مسیر ایلام مهران اشاره کرد و گفت: ترافیک مسیر روان بوده و مشکلی برای تردد زائران دیده نمی شود.

استاندار ایلام گفت: با وجود اعلام برخی منابع مبنی بر تکمیل بودن ظرفیت مهران همچنان تردد در این مرز با آرامش و نظم کامل جریان دارد.