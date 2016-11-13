حاشیه رودخانه بشار یاسوج باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مزارعی ظهر یکشنبه در نشست مشترک مدیران آب با مسئولان دادگستری استان افزود: شهرداری باید مسیری مشخص برای حاشیه این رودخانه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه رود بشار ظرفیت بسیار مهمی برای گردشگری استان است، گفت: در راستای استفاه مناسب از این سرمایه طبیعی باید اقدامات لازم در راستای ساماندهی حاشیه رود انجام شود.

مزارعی تصریح کرد: رودخانه بشار یاسوج باید مرزبندی شود و در غیر این صورت با مسئولین امر به شدت برخورد خواهد شد.

وی درخت کاری در حاشیه و بستر رودخانه در شهر سی‌سخت را غیر قانونی عنوان کرد و گفت: در آب نهر کاکان نیز درختانی را به صورت غیر قانونی کاشته بودند که این درختان نیز قطع شدند.

مزارعی همچنین اظهار داشت: در روستای سروک شهرستان بویراحمد نیز اراضی کشاورزی تخریب و در آنها ویلا سازی شده است.