حضور در نمایشگاه کتاب تهران برای ما مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، نشست مشترک با هیات ایتالیایی به مناسبت حضور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۲۳ آبان در محل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران برگزار شد.
نشست مقدماتی با هیات ایتالیایی برای بررسی ابعاد حضور این کشور به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار شده بود و در ادامه اولین نشست با حضور نمایندگانی از این کشور برای بررسی حضور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد.
در این نشست امیرمسعود شهرامنیا قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ضمن ارائه گزارش کامل از روند برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و ارائه توضیحاتی درخصوص مشخصات محل برگزاری این نمایشگاه گفت: اهمیت حضور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه در کشور ما به واسطه سابقه و تمدن ایران و ایتالیا است. آنچه که برای این حضور حائز اهمیت است، به خاطر مراودات فرهنگی و اقتصادی بین ایران و ایتالیا در سالهای اخیر است.
شهرامنیا در ادامه گفت: زمانی که در رسانهها و فضاهای فرهنگی خبر حضور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه مطرح شد، استقبال خوبی صورت گرفت و امیدواریم که این حضور سرآغاز گسترش روابط فرهنگی بیشتر بین دو کشور باشد.
در ادامه این نشست سور نتزون رئیس اتحادیه ناشران ایتالیا ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص حضور این کشور به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران گفت: نمایشگاه کتاب در گسترش روابط فرهنگی و هنری بین دو کشور مفید خواهد بود و حضور در نمایشگاه کتاب تهران برای ما مساله مهمی خواهد بود.
وی تاکید کرد: اتحادیه ناشران ایتالیا امیدوار است تا بتواند با ناشران ایران روابط نزدیکی را برقرار کند و امیدواریم در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران روابط سازنده و نزدیکی را بین دو کشور داشته باشیم.
در این نشست تصاویری از محل شهرآفتاب و غرفه روسیه و عمان به عنوان میهمانان ویژه سالهای قبل برای آشنایی بیشتر هیات ایتالیایی به نمایش درآمد.
برگزاری کارگاههای تصویرگری مشترک، برگزاری نشستهای مشترک بین نویسندگان دو کشور در حوزههای مختلف، اجرای موسیقی، اجرای شوی آشپزی ایتالیایی در محل غرفه ایتالیا، برگزاری نشستهای خبری مشترک، اجرا و ساخت غرفه، متراژ غرفه، زمان و چگونگی ارسال بار و اجرای برنامههای نمایشی ایتالیا از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بررسی طرفین قرار گرفت.
هیات اعزامی ایتالیا فردا بازدیدی از محل شهرآفتاب خواهد داشت و از نزدیک از این محل بازدید میکند.
امیرمسعود شهرامنیا، قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، غلامرضا نوعی، مدیربخش بینالملل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، احمد شاکری، کارشناس بخش بینالملل، شیوا وکیل نسلیان، کارشناس بخش بینالملل، پائولاسگی، مدیر اجرایی نمایشگاهها، کارملا نودلا، مسئول نویسندگان، لئوپولدو اسپرزاتو، مدیر آژانس بازرگانی ایتالیا در ایران، فلیچه دل گودیچه، مدیر بینالمللی کتاب ایتالیا، آلفیری لورنتزون، رئیس مجمع ناشران و رئیس هیات اعزامی ایتالیا، کارلو چروتی رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران در این نشست حضور داشتند.
سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اردیبهشت سال آینده در محل شهر آفتاب برگزار میشود. ایتالیا میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.
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