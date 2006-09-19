اسرائيل در مواجهه با يك ايران هسته اي خود را در موقعيت بازنده - بازنده مي بيند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه اسرائيلي با بيان اين مطلب به نقل از يك افسر بلند پايه رژيم صهيونيستي نوشت كه ارتش تل آويو از زمان جنگ لبنان، تمركز خود را بر مقابله با تهديد سلاحهاي غيرمتعارف و كشتار جمعي معطوف كرده است.

اين افسراسرائيلي گفت كه فرماندهي جبهه داخلي ارتش (HFC) در مرحله فرايند توسعه ابزار جديد فناوري براي مقابله با تهديدهاي شيميايي و بيولوژيكي است.

البته اين روزنامه اسرائيلي پي برده است كه ارتش اين رژيم در حال توسعه كانتينرهاي پاكسازي هواست كه مي تواند در مناطقي كه تحت تاثير سلاحهاي شيميايي و بيولوژيكي قرار گرفته اند، مورد استفاده قرار گيرد و هوا را پاكسازي كند.

به گفته يكي از افسرهاي آگاه ، كانتينرها تعداد كشته شدگان و مجروحان را در يك حمله شيميايي كاهش مي دهد، زيرا به سرعت هوا را پاكسازي مي كند.

به نوشته اين روزنامه، يكي از دلايل تغيير تمركز ارتش موشكهايي بوده كه در جريان جنگ لبنان از سوي حزب الله به سوي آنها شليك شده است.

اين روزنامه مدعي شد كه ايران موشكهاي شهاب 3 خود را توسعه داده كه قدرت حمل كلاهك 500 تا 659 كيلوگرمي را دارد و برد آن حدود هزارو 550 تا هزار و 620 كيلومتر است.

يك افسر بلند پايه ارتش اسرائيل روز گذشته با اعتراف به توان موشكي حزب الله در جنگ لبنان خاطر نشان كرد :" همانطور كه ما در طول جنگ لبنان به آن پي برديم، طرف مقابل همه منابع خود را بر موشكهاي خود متمركز كرده بود، بنابراين ما بايد پاسخهايي را براي مقابله با اين تهديد فراهم كنيم. "

روزنامه جروزالم پست به نقل از يك مقام ارتش رژيم صهيونيستي نوشت كه اسرائيل در مواجهه با يك ايران هسته اي، خود را در موقعيت " بازنده - بازنده" خواهد ديد.

از سوي ديگر اين روزنامه اسرائيلي ادعا مي كند كه مقامهاي ارشد مصري نرديك به " حسني مبارك" رئيس جمهوري اين كشوردر گفتگوهاي سطح بالا با مقامهاي اسرائيلي از تلاشهاي بين المللي براي توقف برنامه هسته اي ايران حمايت محتاطانه اي داشته اند.