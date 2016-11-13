سند راهبردی ارتقاء زیبایی شهر تهران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بصیری مژدهی در ارتباط با ابلاغ سند راهبردی ارتقاء زیبایی شهر تهران، بر ضرورت مطالبه‌گری یک نهاد مشخص در امر زیبایی با تغییر رویکرد منفعلانه و معلول‌محور به کنشگری علت‌محور تاکید کرد.

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به ابلاغ سند راهبردی ارتقاء زیبایی شهر تهران توسط شهردار تهران به تمام معاونت‌ها، سازمان‌ها، و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران گفت: آنچه در اجرای موثر این سند بیش از هر مولفه دیگری اهمیت دارد، تغییر رویکردهای منفعلانه و معلول‌محور نسبت به امر زیبایی در شهر، و در عوض، ضرورت پرداختن به علل موجد نازیبایی در شهر تهران است.

وی در ادامه عنوان کرد: به منظور تدوین سند راهبردی ارتقاء زیبایی شهر تهران، مطالعات نظری، پیمایش‌های میدانی گسترده، و نظرسنجی‌ها و مصاحبه‌های زیادی با شهروندان و نیز متخصصان انجام شده، و با جمع‌آوری، تلفیق و تحلیل‌ها داده‌های منبعث از این پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، ارکان اصلی سند مشتمل بر بیانیه چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، سیاست‌های اجرایی و اقدامات در افق زمانی ۱۰ ساله تدوین شده است.

بصیری مژدهی افزود: بیانیه چشم‌انداز در این سند، در یک فرایند کارگاهی و با بهره‌گیری از خرد جمعی، و با تکیه بر احکام اسناد بالادستی، و هم چنین استفاده موثر از بهترین تجارب جهانی به رشته تحریر درآمده، و به تبع آن، دیگر ارکان این سند از جمله هفت راهبرد کلان در حالتی درخت‌واره‌ای تکوین یافته‌اند.

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات تصریح کرد: برای حصول چشم‌انداز و اهداف کلان مد نظر در سند، ۷ راهبرد اصلی مشتمل بر استقرار نظام مدیریت هماهنگ زیبایی، همگرایی هویتی با نگاه اسلامی – ایرانی، بهره‌گیری از سیما و منظر غنی، هدایت توسعه شهر منطبق و سازگار با بستر توپوگرافی، ایجاد مطالبه مردمی، رفع تعارضات میان منافع و حقوق جمعی و فردی، و در نهایت توانمندسازی سمن‌ها با هدف مشارکت شهروندان پیش بینی شده، و به تبع آن، سیاست‌های تفصیلی و اجرایی در مولفه‌های موضوعی مختلف تدوین شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات مندرج در سند در ۲ سطح درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تعریف شده‌اند و در قالب یک شناسانامه دقیق اطلاعات متقنی شامل سطح اقدام، مسئول اجرا، دستگاه همکار، و زمان‌بندی ارائه کرده است، و خروجی و نتایج مورد انتظار در افق طرح مشخص شده است.