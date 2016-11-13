افزایش ۴ برابری تردد زائران اربعین در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله دلخواه ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سه روز اول تردد زائران اربعین با افزایش قابل توجه زائران در مرز مهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده‌ایم.

دلخواه گفت: در سال گذشته در روز نخست ۲۳ هزار و ۷۹۶ زائر وارد مرز مهران شدند که این آمار ۱۹ آبان امسال به ۵۲ هزار و ۹۳ نفر رسید، روز دوم در سال گذشته ۲۷ هزار و ۴۲۹ زائر اربعین کشور وارد مرز مهران شدند که این آمار ۲۰ آبان امسال به ۱۰۳ هزار و ۸۶۶ نفر افزایش یافت. روز سوم سال گذشته ۳۶ هزار مسافر اربعین داشتیم که این آمار دیروز به ۱۲۸ هزار نفر رسید.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام با بیان اینکه سال گذشته در سه روز نخست جابجایی، ۶۳ هزار و ۴۳۰ زائر اربعین وارد پایانه مرزی مهران شدند، افزود: این آمار درسه روز اول امسال با رشد ۳۴۷ درصدی به ۲۸۳ هزار و ۹۵۹ نفر رسید.

وی گفت: اکنون درپایانه مهران با مشکل تامین آب برای زائران اربعین مواجه هستیم که برای رفع این مشکل از تانکرهای سیار استفاده می‌کنیم. البته ظرفیت مسافرپذیری پایانه مهران کافی است و ۹۶ گیت فعال داریم.

دلخواه افزود: قبل از پایانه‌ها موکب‌هایی را تدارک دیده ایم که وظیفه پذیرایی از زائران را برعهده دارند و در پایانه تنها آب موردنیاز تامین می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: تعداد اتوبوس‌های پایانه مسافربری استان ایلام ۴۰۰ دستگاه با عمر متوسط هفت سال است و برای جابجایی زائرین اربعین از ظرفیت حدود سه هزار اتوبوس استان‌های معین استفاده می‌کنیم.