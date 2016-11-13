افزایش ۱۵۴درصدی کشف سلاح سرد در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حمیدیان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حوزه پیشگیری از نزاع، خشونت و ضرب و جرح عمدی با دو رویکرد فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و انتظامی در سال جاری شاهد رشد ۱۵۴درصدی کشفیات سلاح سرد و کاهش ۶ درصدی پرونده های واصله به پزشکی قانونی بوده ایم.

وی افزود: در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی نیز مرکز مشاوره کاهش طلاق راه اندازی شد و با هدف ترویج الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی کارگاه پیش از ازدواج را در مراکز آموزشی و دانشگاهی برگزار کردیم.

وی تصریح کرد: اجرای طرح پیشگیری از خشونت، مراقبت بعد از خروج معتادین، پیشگیری از آسیب کودکان کار و خیابان و اجرایی نمودن نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان از جمله برنامه های اجرا شده توسط این نهاد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حوزه پیشگیری های امنیتی نیز استفاده از ظرفیت های بسیج برای نا امن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی مورد توجه قرار گرفت و کارگاه های آموزشی در این خصوص برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین هماهنگی های لازم در جهت سنجش امنیت سرزمینی، پیشگیری از تحرکات گروه های معاند، و امنیت مراسمات مذهبی و ملی با توجه به خیل عظیم زائران پاکستانی انجام شده است.

حمیدی گفت: کاهش ۷ درصدی سرقت از منازل، کاهش ۲درصدی سرقت خودرو ، کاهش ۴ درصدی سرقت موتورسیکلت و کاهش ۱۸ درصدی سرقت اماکن تجاری از جمله دیگر دستاوردهای این نهاد در بحث پیشگیری است.