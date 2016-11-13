به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان قلاوند گفت: در راستای اطلاع رسانی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در بین اقشار مختلف جامعه و با هدف هدایت و فراگیر کردن هرچه بیشتر آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کلیدی و زیرساختی برای اجرای سیاست های اشتغال و تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی، طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ آبانماه سالجاری همزمان با سراسر کشور در خرم آباد و شهرستانهای تابعه اجرا خواهد شد.

وی اشاره کرد: هدف از این بازدید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای ارتباط با مخاطبان سازمان اعم از دانش آموزان، کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و ... است.

قلاوند خاطر نشان کرد: اجرای این طرح اثرگذاری مطلوبی را در روند توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ارتقای جایگاه آموزش های مهارتی در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

وی اظهار داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان دارای ۱۷ مرکز ثابت دولتی است و این مراکز مجهز به تجهیزات و امکانات و کارگاههای فراوان ثابت و سیار است که آموزشهای مهارتی را از طریق مربیان مجرب و همگام با استانداردهای روز دنیا بصورت رایگان به مخاطبان خود ارائه می دهند.

وی به تاثیرات بازدید همگانی و همچنین تبلیغات محیطی اشاره کرد و افزود: بازدید هماهنگ کشوری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی و شناساندن آموزش های مهارتی از ۲۲ تا ۲۷ آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای از مسئولان استانی، دانشجویان و دانش آموزان و آحاد مردم برای بازدید از مراکز فنی و حرفه ای و آشنایی با رشته های ارائه شده در این مرکز دعوت به عمل آورد.