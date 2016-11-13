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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

راه اندازی موکب شهدای منا در مسیر زائرین اربعین

راه اندازی موکب شهدای منا در مسیر زائرین اربعین

موکب شهدای مظلوم منا در نجف اشرف و مرزهای مهران، شلمچه و چزابه راه اندازی شده و به زائران اربعین خدمات فرهنگی، اسکان، تغذیه و پزشکی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، موکب های چزابه و شلمچه  روز پنجشنبه هفته گذشته راه اندازی شد و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش مراسم افتتاح این موکب ها با حضور جمعی از زائران اربعین، کارگزاران زیارتی، جمعی از خانواده های شهدای مظلوم منا و مسئولین و کارکنان سازمان حج و زیارت برگزار شد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم افتتاح موکب شهدای مظلوم منا در چزابه و شلمچه حضور داشت. در این موکب ها که به نام شهدای مظلوم منا مزین شده خدمات فرهنگی، اسکان و تغذیه زائران ارائه می شود.

در موکب شهدای مظلوم منا که در مرز مهران راه اندازی شده خدمات فرهنگی، اسکان و تغذیه زائران اربعین ارائه می شود و موکب شهدای مظلوم منا در نجف اشرف  نیز در مسیر پیاده روی زائران اربعین حسینی(ع) در عمود ۷۶ راه اندازی شده است که در این موکب خدمات فرهنگی، اسکان، تغذیه و پزشکی به زائران اربعین  ارائه می شود.

کد مطلب 3823384
مسعود بربر

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