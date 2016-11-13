راه اندازی بانک نسخ خطی و نفیس در علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، علی عباسپور در مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی واحد علوم و تحقیقات گفت: حمایت و تشویق جامعه کتابداری و کتابخوانی کشور فارغ از سخنرانی های شعارگونه توجه ویژه ای را می طلبد.

وی به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی اشاره کرد و افزود: کشور ایران با داشتن فرهنگ غنی و ملتی با سابقه تاریخی، شایسته است بیشترین همت خود را برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری به کارگیرد.

رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تاکیدکرد: این واحد دانشگاهی با حمایت رئیس دانشگاه آزاد موفق به راه اندازی و بهره برداری از یکی از بهترین مراکز اسناد و کتابخانه در کشور و منطقه شد. مرکز اسناد و کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات سعی دارد با هدف به روز بودن از چارچوب های سنتی کتابداری فاصله گرفته و از تکنولوژی مدرن برای خدمات رسانی بهره گیرد.

عباسپور از راه اندازی بانک نسخ خطی و نفیس در مرکز اسناد و کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات در آینده خبر داد و گفت: در صورت حمایت های معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد می توان برخی از این مجموعه های نفیس و ارزشمند را در این کتابخانه جمع آوری، ترمیم و نگهداری کرد.

وی تجهیز کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات را به کتب دیجیتال و مجازی و نیز افزایش ساعات فعالیت کار این کتابخانه را از برنامه های در دست اجرا این واحد دانشگاهی عنوان کرد.